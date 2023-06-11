فايزة واصف تفارق الحياة بعد صراع مع المرض| محطات مهمة في حياتها

رحلت منذ قليل عالمنا، الإعلامية الكبيرة فايزة واصف بعد صراع مع المرض، حيث أعلن محمد توفيق واصف عن وفاة عمته، وكتب عبر حسابه الشخصي بالموقع الأشهر فيس بوك: "عمتي الغالية الإعلامية القديرة فايزة واصف البقاء لله".

الإعلامية فايزة واصف

تخرجت فايزة واصف من كلية الآداب قسمي علم النفس وعلم الاجتماع، وأكملت مسيرتها العلمية للحصول على درجة البكالوريوس في فنون المسرح من قسم التمثيل والإخراج.

ودخلت عالم الإذاعة والتليفزيون منذ الستينيات، عندما قدمت سلسلة من البرامج عام 1963، وشقت طريقها إلى عالم الفن من خلال تقديم برنامج منوع بعنوان أغنية اليوم.

فايزة واصف تناقش مشاكل الجمهور خلال برنامجها "حياتي"

وقدمت فايزة برامج اجتماعية عديدة تناقش قضايا وموضوعات مختلفة ومهمة تمس جميع المصريين ومشاكلهم الحياتيه، وكان من أبرزهم برنامج "حياتي"، والذي اشتهر بحل مشاكل الناس، وكان يستضيف متخصصين للحديث عن كيفية حلها ليكن نافذة للجمهور للتعبير عن مشاكلهم، من إخراج المخرج المعروف حسين كمال، وكانت هي من تقوم بإعداده وكتابة السيناريو الخاص به، وتشرف على جميع تفاصيله.

فايزة واصف

برنامج "حياتي" أهم محطة في مسيرة فايزة واصف

ويعد برنامج "حياتي " من أهم المحطات في مسيرة فايزة واصف الإعلامية، واستمر على الساحة الإعلامية لمدة ازيد عن 30عامًا، على شاشة التليفزيون المصري.

فايزة واصف تناقش قضايا المسنين في "ربيع العمر"

بالإضافة إلى برنامج "ربيع العمر" الذى يناقش قضايا المسنين، وقبلهما قدمت عددا من البرامج المهمة تنوعت من خلال الأفكار والموضوعات التي قدمتها بالتعاون مع 10 مخرجين مختلفين.

فايزة واصف تحصل على درجة وكيل وزارة قبل التقاعد

كما حصلت علي جميع الترقيات المتاحة لها من خلال السلك الوظيفي الخاص بمجالها، وتقاعدت بعد حصولها على درجة وكيل وزارة.

حافظت الإعلامية فايزة واصف طوال مشوارها الإعلامي على جدية مهنتها ورسالة الإعلام وكان لها دوما العديد من المواقف التي أعلنت من خلالها جدية العمل الإعلامي وأهميته، لتؤكد دوما بأنها موهبة إعلامية استطاعت أن تحفر اسمها بتاريخ الإعلام العربي.

يذكر أن "الهيئة الوطنية للإعلام"، أعلنت عن استعدادها لإطلاق النسخة الجديدة لبرنامج "حياتي"، الذي يعد أحد أشهر البرامج التراثية لماسبيرو، والذي يتم الإعداد لإعادة إنتاجه منذ مارس 2018 مع انطلاق قناة "مصر الأولى" بثوبها الجديد.

وأوضحت الهيئة أن البرنامج قدم معالجات لمشاكل المجتمع في قالب درامي جاذب وحقق نجاحات كبيرة على مدى سنوات طويلة على شاشة التليفزيون، ويأتي إعادة إنتاجه في إطار إحياء البرامج التراثية الجماهيرية التي حظيت برضا المشاهد المصري والعربي، لما قدمته من معالجات لمشاكل المجتمع وساهمت بشكل كبير في تنمية وعي وثقافة المواطن.