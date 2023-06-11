مايا مرسي تستقبل البارونة فيونا هودجسون

استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ،البارونة فيونا هودجسون الرئيسة المشاركة للمجموعة البرلمانية لجميع الأحزاب المعنية بالمرأة والسلام والأمن خلال زيارتها لمصر ، كما شهد اللقاء حضور السفير جاريث بايلي سفير بريطانيا في مصر، والوفد المرافق لهما ، وهدف اللقاء الى التعرف على جهود مصر في مجال تمكين المرأة ، وبحث سبل التعاون المستقبلية في هذا الإطار.

وقد استهلت الدكتورة مايا مرسي كلمتها بالترحيب بالبارونة وبالسفير البريطاني والوفد المرافق لها في المجلس القومي للمرأة ، وقامت بالتعريف بالمجلس وقرار انشائه وتشكيله واختصاصاته.

وأشارت رئيسة المجلس الى وجود إرادة سياسية حقيقية أكدت بالقول والفعل على حرصها على حماية حقوق المرأة المصرية والحفاظ عليها، من خلال صدور العديد من التشريعات لتمكين المرأة وحمايتها ، كما تم كسر الحواجز الزجاجية وصهر الأبواب الحديدة فيما يتعلق بوصول المرأة إلى المواقع القيادية ، وتطرقت الى الحديث عن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ ، ومحاورها وأهدافها.

وفيما يتعلق بملف المرأة والأمن والسلام، أكدت الدكتورة مايا مرسي على أن مصر قامت بالعديد من الجهود فيما يخص ملف المرأة والأمن والسلم بدأت من عام ٢٠٠٢ وحاليا مصر في طور اعداد خطة العمل الوطنية الأولى حول الأجندة الأممية للمرأة والسلم والأمن .

وأوضحت أن مصر تتعاون مع كافة الدول في المنطقة على النهوض بالمرأة وتمكينها ، كما تعمل على مساعدة المرأة في الدول في المنطقة بقدر الإمكان ، مشيرة أن مصر دولة فاعلة في جامعة الدول العربية وعضوة في منظمة المرأة العربية التي تستضيف مقرها مصر، و في الإتحاد الأفريقي وهناك تعاون مشترك مابين مصر والدول الافريقية في مجال النهوض بملف المرأة ، كما أن مصر عضو في منظمة التعاون الاسلامي و منظمة تنمية المرأة للدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي ، وقد قامت مصر بالجهود الكبيرة في هذه المنظمة التى تستضيف مقرها بالقاهرة وقد أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية توجيهاته عند إنشاء منظمة تنمية المرأة بتحمل مصر تسديد حصة المساهمات السنوية للدول الأقل نمواً في المنظمة .

وأشارت الدكتورة مايا مرسي الى جهود مصر فى القضاء على العنف ضد المرأة ، وبالاخص ملف ختان الإناث،

وصدور القانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث، والذى يعد الجيل الثالث للقوانين السابقة التى صدرت لتجريم ختان الاناث،

وأشارت إلى جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الاناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة.

كما تحدثت رئيسة المجلس عن الإطار الوطني للإستثمار في الفتيات "مبادرة دوى يا نورة" ، وأشارت إلى دور الدراما في رفع الوعي بقضايا المرأة وتغيير الصورة النمطية لدور المرأة في المجتمع .

فيما أعربت البارونة فيونا هودجسون عن امتنانها لهذا اللقاء مع رئيسة المجلس القومي للمرأة والتعرف على جهود مصر في مجال تمكين المرأة ، مؤكدة إعجابها الشديد بجهود مصر في هذا المجال وماحققته حتى الآن، قائلة:" نحن جميعاً يجمعنا هدف مشترك وهو العمل على تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين ونتطلع للتعاون مع مصر والمجلس لتبادل الخبرات في هذا المجال و لتحقيق المزيد فى ملف تمكين المرأة " .

من جانبه قال السفير جاريث بايلي :" مصر شريك أساسي لبريطانيا ، ونحن ملتزمون لشراكتنا للعمل علي تمكين المرأة"