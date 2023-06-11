كتل هوائية قادمة من أوروبا تضرب البلاد.. فيديو

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس، قائلة إن معظم الكتل الهوائية المؤثرة في البلاد قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، تصاحبها بعض كميات الرطوبة تجعل المواطنين يشعرون بارتفاع درجات الحرارة.

وأضافت أن البلاد في المجمل تشهد أجواء مستقرة في أغلب محافظات الجمهورية، وانخفضت درجات الحرارة عن الأيام الماضية في معظم المحافظات.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة العظمى اليوم على القاهرة الكبرى 33 درجة مئوية في فترة النهار، مضيفة: "إحساسنا بـ الطقس سيكون حارا على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد، وطقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية".

الأرصاد: درجات الحرارة تلامس 40 درجة

وذكرت أن الطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ودرجات الحرارة في محافظات جنوب الصعيد انخفضت عن الأيام الماضية، ودرجات الحرارة أصبحت ما بين 39 و40 درجة مئوية، وخلال فترة الليل يحدث انخفاض في درجات الحرارة ملحوظ في ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر، لكن الأجواء تكون معتدلة على أغلب الأنحاء.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن الأجواء مستقرة بشكل كبير في أغلب المحافظات اليوم وغدا، وتشهد الرياح نشاطا محدودا على بعض المناطق من جنوب سيناء وغير مؤثر تمامًا على أعمال الأنشطة اليومية.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد، إذ إنه من المتوقع أن يسود طقس معتدل في الصباح الباكر، وحار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ويكون مائل للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويكون معتدل الحرارة ليلًا على كل الأنحاء، مع فرص نشاط الرياح.

الأرصاد تكشف تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة غدًا الإثنين

هناك نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، ويكون هناك سقوط للأمطار الخفيفية على مناطق من السواحل الغربية، والتي تكون بنسب حدوث 20%.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الأحد.