ترامب يكثف الهجوم على وزارة العدل بعد توجيه اتهامات له

صاعد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في هجومه على وزارة العدل، متهمًا ممثلي الادعاء العام بشن حملة دون دليل لها دوافع سياسية تهدف لإبعاده عن البيت الأبيض.

وفي حديثه أمس السبت خلال أول ظهور علني منذ توجيه لائحة اتهام اتحادية له، في مؤتمر للحزب الجمهوري بولاية جورجيا، زعم ترامب أن الرئيس الديمقراطي جو بايدن، دبر الاتهامات الجنائية لتقويض الحملة الرئاسية الخاصة به.

ولا يوجد دليل يدعم مزاعم ترامب، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.

وتؤكد وزارة العدل أن جميع قراراتها الاستقصائية تتخذ دون اعتبار للسياسات الحزبية، بينما قال بايدن إنه لن يتدخل في التحقيق المتعلق بترامب.

حزب المعلومات الزائفة

وجاء في كلمة ترامب إن الحزب الديمقراطي هو حزب المعلومات الزائفة، مضيفًا "استطلاعات الرأي تظهر ارتفاع شعبيتي".

واتهم ترامب، الرئيس الأمريكي بايدن بمحاولة سجنه لتجنب مواجهته في الانتخابات.

وأشار ترامب خلال حديثة إلى نجل جو بايدن، قائلًا "لا أحد يسأل عن ملفات فضيحة نجل بايدن".

وأكد أن الديمقراطيون يحاولون إلصاق تهمة الخيانة له، متعهدًا بأنهم لن ينجحوا، فيما أضاف أن التهم الموجهة له لن تمنعه من مواصلة الطريق إلى البيت الأبيض.

واعتزم ترامب أن أمريكا ستواجه الغش والتزوير في الانتخابات المقبلة، لكنه تعهد بالدفاع عن الشعب الأمريكي وهزيمة خصمة جو بايدن، مضيفًا "سنجعل الولايات المتحدة عظيمة مجددا".

وأضاف ترامب "لم يكن هناك في تاريخ أمريكا رئيساً أكثر فساداً من بايدن"، متابعاً "ليست مصادفة أن تتوجه لي الاتهامات في الوقت الذي كشفت فيه التحقيقات الفيدرالية عن تلقي بايدن رشوة من أوكرانيا بخمسة ملايين دولار".

وفي الشأن الأوكراني قال إنّه "خلال 24 ساعة بوسعه أن يحل أزمة أوكرانيا إذا كان رئيساً".

37 تهمة يواجهها ترامب

وجاءت تصريحات ترامب بعد يوم واحد من كشف ممثلي ادعاء عن لائحة اتهامات تضم 37 تهمة ضد الرئيس السابق، وقالوا إنه أساء التعامل مع وثائق سرية تضمنت بعضا من أكثر الأسرار الأمنية حساسية في البلاد بعد مغادرته البيت الأبيض في 2021.

ويتهم ممثلو الادعاء ترامب بالاحتفاظ بمواد، من بينها وثائق حول البرنامج النووي الأميركي ومواطن الضعف المحلية في مواجهة هجوم محتمل، والتي كان يعلم أنه ما كان ينبغي أن يحتفظ بها.

وتوجيه الاتهام إلى رئيس أمريكي سابق لارتكاب تهم اتحادية أمر غير مسبوق في التاريخ الأميركي، ويأتي في وقت يعد ترامب المرشح الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة في 2024.

الجدير بالذكر أن ترامب يواجه تحقيقا فيدراليا آخر لدوره في أحداث الكونغرس في السادس من يناير 2021.

وتتوقع تقارير إعلامية أن توجه له اتهامات بالابتزاز والتآمر في جورجيا في أغسطس على خلفية محاولة الملياردير قلب نتائج الانتخابات هناك.

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