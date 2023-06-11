استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت السياحية بالغردقة

استمرت الحملات التفتيشية على المنشآت السياحية بمدينة الغردقة بتكليف من اللواء أشرف البيه رئيس المدينة للتأكد من توافر كافة الاشتراطات اللازمة للتشغيل على أعلى مستوى وبما يليق بمكانة الغردقة.

وذلك في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بتنفيذ هذه الحملات وبصفة دورية للوقوف على مدى التزام الفنادق بالمعايير والاشتراطات اللازمة.

حيث قامت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة بحملة للتفتيش والمرور على المنشآت السياحية بالاشتراك مع مكتب العمل والأمن الصناعي و الصحة والطب البيطري والبيئة بالمدينة ومديرة الإيرادات بالمدينة تحت اشراف مدير عام إدارة اللجان والمجالس بالمدينة .

وقد اشادت اللجنة بسريان تراخيص الفندقين و السجل البيئي و ترخيص المدير العام، كما وجدت بعض الملاحظات الصحية والتي تم تدوينها وابلاغها للفنادق للعمل على تلافيها وسجل مكتب العمل ملاحظاته كعدم تشغيل نسبة ٥% من ذوي الاحتياجات الخاصة وعدم تقديم مايفيد تسليم كل عامل نسخة من العقد و عدم تقديم ما يفيد صرف العلاوة الدورية والمقابل المادي للاجازات.

ووجه الأمن الصناعي إنذارات لعدم استفياء بعض اشتراطات الأمن الصناعي والسلامة الصحية والمهنية كوضع دواسات عازلة أسفل لوحات الكهرباء وعدم توافر مهمات الوقاية الشخصية للعامل وأفاد الطب البيطري بعد فحص اللحوم والدواجن والأسماك بصلاحيتها للاستخدام الادمي .

هذا وقامت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة برئاسة اللواء أشرف البيه بعدة حملات تفتيشية على المحلات، كما قامت بالتفتيش على عدد 7 محلات في نطاق حي شمال الغردقة عبارة عن مطاعم وكافيه وسوبر ماركت وذلك لمتابعة الأسعار والتأكد من سلامة الأغذية و مصادرها ومدى صلاحيتها للاستخدام الآدمى.

وأسفرت الحملة على عمل عدد 6 محاضر نظافة عامة لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية و 6محاضر لعدم وجود شهادة صحية و3 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار.

وقامت الحملة بالتنبيه على المحلات التي تعمل بدون ترخيص وبدون تصاريح إشغال التوجه لحي شمال الغردقة لاستخراج التراخيص والتصاريح وتلافي جميع الملاحظات نفذت الحملة التفتيشية بكل من عضو من الصحة والطب البيطري والتموين تراخيص محلات شمال و الأمن الصناعي تحت إشراف مدير عام اللجان والمجالس بالمدينة.

الحملة

الحملة

الحملة

الحملة

الحملة