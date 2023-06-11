الأحد 11 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

تخريج دفعة جديدة من المتدربين على صيانة الدش بأسيوط

تخريج دفعة جديدة
تخريج دفعة جديدة من المتدربين على صيانة الدش بأسيوط

اختتمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط ،  الدورة التدريبية على مهنة صيانة الدش، وذلك بواقع 100ساعة تدريبية حيث شمل التدريب جوانب نظرية وعملية، وذلك بمركز التدريب المهني بــ"بني غالب" التابع للمديرية ، وفضلا عن عقد الاختبار النهائى لـ (17) متدرب ممن اختتموا البرنامج التدريبى ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة ، بالإهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير فرص تدريب مهنى مناسبة لهم تتماشى مع متطلبات واحتياجات سوق العمل الداخلى والخارجى وتأهيلهم وإصقال مهاراتهم على المهن الموجودة داخل مراكز التدريب المهنى الثابتة والمتنقلة .

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وفي ذات السياق تفقد علي سيد مدير مديرية العمل بأسيوط ،  إجراءات سير الإمتحانات وشدد على ضرورة تقديم كافة سبل الدعم الممكنة للمتدربين والمتدربات على حد سواء ، وموضحاً انه على هامش ختام الدورة التدريبية قام مدير المديرية بتسليم الشهادات المعتمدة من المديرية ومركز التدريب للمتدربين والتى تفيد إجتياز المتدربين للدورة التدريبية بنجاح .

تخريج دفعة جديدة من المتدربين على صيانة الدش بأسيوط

 

تخريج دفعة جديدة من المتدربين على صيانة الدش بأسيوط

وأشاد مدير المديرية ، بالجهد المبذول من قبل فريق العمل بالمديرية ، والمهندسة سحر عبد المالك مدير مركز التدريب المهني، فى إنجاح العملية التدريبية ، فضلاً عن جودة مخرجات التدريب من تميز المتدربين وتمتعهم بأعلى درجات الحرفية والمهنية والمهارة الفائقة ، كما تابع مدير المديرية التدريب بورشة التفصيل والخياطة والمنعقد فى نفس المركز، واطمأن على إجراءات سير العملية التدريبية بشكل منتظم  وبسهولة ويسر لكافة المتدربين والمتدربات .

تخريج دفعة جديدة من المتدربين على صيانة الدش بأسيوط
تخريج دفعة جديدة من المتدربين على صيانة الدش بأسيوط

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