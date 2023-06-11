تداول 11 ألف طن بضائع متنوعة بموانئ البحر الأحمر
أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر، بأن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 11000 طن بضائع عامة ومتنوعة و 519 شاحنة بضائع و 93 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع عامة ومتنوعة و 262 شاحنة بضائع و 79 سيارة.
بينما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع علمة ومتنوعة و 257 شاحنة بضائع و 14 سيارة .
ويستعد ميناء سفاجا البحرى اليوم لمغادرة السفينتين بوسيدون اكسبريس وامل، و استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس.
كما يشهد ميناء نويبع البحرى تداول 1100 طن بضائع عامة ومتنوعة و 135 شاحنة بضائع، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1150 راكبا بموانيها.