تحصيل مستحقات عامل متوفى.. وتعيين زوجته في الإمارات

أعلنت وزارة العمل نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بدولة الإمارات العربية المتحدة في الحصول على مستحقات العامل المتوفى ط .عبد الله ، والذى توفى أثناء تأدية عمله في إحدى الشركات داخل الدولة،وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بمتابعة أوضاع العاملين المصريين في الخارج ، والتي تأتي إنطلاقاً من حرص القيادة السياسية على رعاية وحماية العاملين بالخارج وحفظ حقوقهم ومساعدتهم في الحصول عليها.

وأشارت حنان شاهين رئيس المكتب العمالي بالإمارات في تقريرها للوزارة إلى أنه من خلال متابعة التواصل مع الشركة التي كان يعمل بها المواطن ،استجابت بالفعل لسداد مستحقات المتوفى والتي بلغت 83 ألفاً و 190 جنيه واستلمتها زوجته بناء على إعلام الوراثة الصادر من محكمة الأحوال الشخصية باعتبارها الوصية على أبناءها القصر الورثة الشرعيين في إعلام الوراثة ، وقد حضر الطرفان للمكتب، وتم تحرير محضر باستلام المستحقات عن فترة العمل .

وأفادت رئيس المكتب العمالى ، ان الشركة قامت بتعيين زوجة المتوفي في نفس مكان عمل زوجها بالشركة ، كما تم تقديم الشكر للشركة على ماقدمته لأسرة المتوفى من دعم ومساندة ، مؤكدة حرص المكتب على متابعة أحوال العمالة المصرية وتحصيل مستحقاتها وتذليل اى مشكلات تنشأ فيما بينها وبين الشركات العاملين فيها داخل دولة الامارات .