فادي عزمي يستعد لطرح مجموعته القصصية الجديدة "لا وقت للضياع"

يستعد الكاتب والروائي الشاب فادي عزمي، لطرح مجموعته القصصية الجديدة "لا وقت للضياع"، والمقرر لها نهاية شهر نوفمبر الجاري بالمكتبات.

وقال الروائي فادي عزمي ، إن الرواية هى نتاج جهد متواصل استمر لفترة 6 أشهر حتى انتهى من كل تفاصيلها، مشيرًا إلى أن عنوان الرواية يوحي إلى أن المجموعة القصصية تنتمى إلى مجال التنمية البشرية، ولكن هذا ليس صحيحا فالمجموعة القصصية تحمل عدة أفكار لدفع عجلة الإنتاج فى ظل الثورة الصناعية التى تشهدها مصر واستشرافا لرؤية مصر فى 2030.

المجموعة القصصية

وأضاف الروائي والكاتب عزمي ، أن المجموعة القصصية هى أول مشروع أدبي يتناول إنجازات الاقتصاد المصري فى ظل الجمهورية الجديدة التى تخطط لها الدولة المصرية وحكومتها.

ويوضح عزمي، بأن "لا وقت للضياع" هي خطوة على الطريق الاقتصادي المصري الصحيح لمنافسة الدول الكبري، وتسليط الضوء على أهم المشروعات الاقتصادية التى تشهدها البلاد منها على سبيل المثال لا الحصر مشروع قناة السويس الجديدة، بالإضافة إلى العاصمة الإدارية، ومشروعات إسكان الشباب، مرورًا بتطوير شبكة الطرق والمواصلات.

وكشف عزمي، أن المجموعة القصصية تضمن عملا بعنوان "حياة كريمة" ويرصد فيها تطور العشوائيات والريف المصري من أجل الارتقاء بالاقتصاد، ورصد بعض الحقائق فى تنمية الريف بالأرقام والإحصائيات الرسمية.

على صعيد آخر، قرر الكاتب فادي عزمي، المشاركة بمجموعته القصصية "لا وقت للضياع" فى معرض القاهرة الدولى للكتاب بأرض المعارض برعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وبرئاسة د. هيثم الحاج علي.



