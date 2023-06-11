1230 مريضًا يستفيدون من خدمات قافلة جامعة الزقازيق بميت بشار

اختتمت القافلة الطبية التوعوية لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الزقازيق، أعمالها بقرية ميت بشار بمركز منيا القمح بالشرقية بفحص ١٢٣٠ حالة من أهالى القرية، بالتعاون مع مديرية الصحة ومديرية الطب البيطري ومديرية الأوقاف.

يأتي ذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" وخطة القطاع التنموية بالجامعة لتطوير قرى ومراكز محافظة الشرقية.

وقد رافق القافلة أساتذة وأطباء كلية الطب البشري في ١٤ تخصصًا طبيًا مختلفًا، تحت رعاية الدكتور أحمد عناني عميد كلية الطب البشري ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، حيث تم الكشف على العديد من الحالات من أهالى القرية والتى تشتمل على ١٢٠ حالة باطنة ، ٨٥ حالة متوطنة ، ٧٥ جراحة ، ١١٠ حالة عظام ، ٧٥ أنف وأذن ، ٦٥ حالة مخ وأعصاب ، ٨٥ روماتيزم ، ١٢٠ حالة أطفال ،٩٠ حالة جلدية ،١٨٠ رمد ،٦٥ حالة صدر ، ٧٥ قلب ،٨٥ حالة مسالك.

وأكد دكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة، أن إطلاق القوافل الطبية والتوعوية يأتي في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة"، واستكمالا لدور جامعة الزقازيق ومسئولياتها في خدمة المجتمع المصري والبيئة المحيطة، ووصول الخدمات الطبية والعلاجية والتوعوية إلى أهالى المناطق الأكثر احتياجًا في ضوء المسئولية المجتمعية للجامعة، وتنفيذ خطتها التي من أهم أولوياتها تحسين مؤشرات الخدمة الطبيه وتقديم خدمات علاجية متميزة.

وأشارت الدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة، إلى أن القافلة قدمت برامج توعوية في عدة مجالات، حيث قام أطباء طب الأسرة بعقد ندوة توعوية حول مكافحة النزلات المعوية والطفيليات وكيفية الوقاية منها وطرق علاجها، كما قامت مديرية الصحة بإرسال عربة تنظيم الأسرة، وقام الأطباء المرافقين بالكشف علي نساء القرية وصرف الوسائل المناسبه لهم مجانًا.

وأضافت نائب رئيس الجامعة أن كلية الزراعة قدمت ندوة توعوية حول المشروعات الزراعية الصغيرة (تربية الماشية) التي تدر دخلا علي المواطن وكيفية الإعداد لهذه المشروعات، وذلك تحت رعاية الدكتور أسامة عبدالمنعم عميد الكلية.

وقامت كلية التربية النوعية بعقد ندوة توعوية حول إعادة تدوير المخلفات المنزلية وطرق الاستفادة منها، تحت رعاية الدكتور هانى حلمى عميد الكلية، ومن جانبها قامت مديرية الطب البيطري بتطعيم الماشية وإجراء التحصينات لهم وعقد ندوة عن كيفية التأمين علي الماشية، بينما قامت مديرية الأوقاف بعقد ندوة توعوية حول الرضا بقضاء الله في المرض وكيفية مجازاة الله للعبد على الصبر على المرض وقامت بالرد على أسئلة جميع الحضور.