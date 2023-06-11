ضربة “قاضية” السبب في خسارة مقاتل روسي بالملاكمة التايلاندية

خسر المقاتل الروسي دميتري مينشيكوف بالضربة القاضية أمام منافسه ريجيان إرسيل من سورينام، في النزال الذي جمعهما بالملاكمة التايلاندية ضمن دورة "ONE Fight Night 11"، وفق روسيا اليوم.

AND STILL! Regian Eersel 🇸🇷 stops Dmitry Menshikov in 46 SECONDS to retain the ONE Lightweight Muay Thai World Title! 👑#ONEFightNight11 #WeAreONE #ONEChampionship pic.twitter.com/oSQZRFOIuB — ONE Championship (@ONEChampionship) June 10, 2023

وتلقى المقاتل الروسي ضربتين قويتين في الرأس والجسم ليسقط على أرض الحلبة، في الدقيقة الأولى من الجولة الأولى للنزال، الذي جمعهما في العاصمة التايلاندية بانكوك.

وشارك دميتري مينشيكوف (25 عاما) لأول مرة في بطولة اتحاد "ONE Fight Night 11" للفنون القتالية المختلطة "MMA" والكيك بوكسينغ والملاكمة التايلندية، ويملك في سجله 27 انتصارا خلال مسيرته الاحترافية، مقابل هزيمتين حتى الآن.

بينما حقق ريجيان إرسيل (30 عاما)، انتصاره الستين خلال مسيرته الاحترافية في جميع البطولات حتى الآن، مقابل 4 هزائم.