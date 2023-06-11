الجوائز المالية لمانشستر سيتي بعد الفوز بدوري أبطال أوروبا

حسم مانشستر سيتي لقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه على حساب إنتر ميلان الإيطالي في النهائي الذي استضافته مدينة اسطنبول التركية على ملعب أتاتورك الأولمبي.

ووفقا للوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فإن الفائز بدوري أبطال أوروبا يحصل على 20 مليون يورو بينما يحصل الوصيف على 15 مليون.

ويحصل الفرق المشاركة في دور المجموعات على 15.67 مليون يورو، وأي فوز له في دور المجموعات يعني حصوله على 2.8 مليون يورو، بينما التعادل له 930 ألف يورو.

حقق فريق مانشستر سيتي لقب بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على إنتر ميلان بهدف دون رد في المباراة النهائية والتي جمعت بينهما اليوم على ملعب أتاتورك الأولمبي في تركيا.

وكان مانشستر سيتي قد تأهل للمباراة النهائية من دوري أبطال أوروبا على حساب ريال مدريد الإسباني، بينما تأهل فريق إنتر ميلان على حساب مواطنه إي سي ميلان.

نجح مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا في تحقيق ثلاثية تاريخية في الموسم الحالي وهي التتويج بالدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

وكان مانشستر سيتي قد حسم لقب الدوري الإنجليزي بعد صراع مع أرسنال حتى الأمتار الأخيرة، ليحافظ على اللقب، ثم فاز ببطولة كأس الاتحاد الانجليزي على حساب جاره مانشستر يونايتد، ليكمل الثلاثية بدوري أبطال أوروبا على حساب إنتر ميلان.

وبدأ مانشستر سيتي المباراة بتشكيل مكون من: حارس المرمى: إيدرسون مورايس - الدفاع: روبين دياز - مانويل أكانجي - ناثان أكي - الوسط رودري - جون ستونز - إلكاي جوندوجان - كيفن دي بروين - الهجوم برناردو سيلفا - جاك جريليش - إيرلينج هالاند.

بينما بدأ إنتر ميلان المباراة بالتشكيل الأتي: حارس المرمى: أندريه أونانا - الدفاع: أتشيربي - باستوني - دارميان - الوسط: دومفيريس - باريلا - تشالهانوجلو - مارسيلو بروزوفيتش - دي ماركو - الهجوم لاوتارو مارتينيز - إيدين دجيكو.