الأحد 11 يونيو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

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عمرو أديب: "التجار بيكرهوني ولازم الأسعار ترخص جوة زي برة".. فيديو

عمرو أديب
عمرو أديب

قال الإعلامي عمرو أديب، إن دولة الإمارات قررت منع زيادة أسعار سلع أساسية، لافتا إلى أن مستوى دخل المواطنين عال، فهو مجتمع رأسمالي.

وأضاف أن هذا القرار يمنع الظلم ولا يسمح للتجار أن يكسبوا زيادة عن حقهم، قائلا: "أنا عارف التجار بيكرهوني، وأنا عارف هيقولوا أنت ماتعرفش احنا بنصرف قد ايه، وأنت ماتعرفش الضرائب، كل ده ماليش دعوه به"، متابعا: "أنت اتفقت معايا اتفاق يعلى برا يعلى جوه، يرخص بره يرخص جوه". 

عمرو أديب يطلب التواصل مع شاهبندر التجار

وأعرب عمرو أديب، عن أمنيته أن يكون هناك جهة ما مثل وزارة التموين أو وزارة المالية لتجتمع مع التجار لضبط الأسعار قائلا: "السوق في مصر له معلمين، يعني في شاهبندر تجار الزيت، شاهبندر تجار الدرة، شاهبندر تجار الفراخ، ودول في ايديهم تحريك الأسعار"، متابعا أن يكون الاجتماع فيه مواجهة بالأسعار الحقيقية والتساؤل عن سبب الزيادة المبالغ فيها.

وتابع أن فرنسا تتصدى لهذه المشكلة وطالبت عددا من الشركات للإجابة عن سبب ارتفاع أسعار السلع، وأرسل عدد من الشركات الأسباب، وهناك من لم يكن لديه إجابة عن هذا السبب.

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