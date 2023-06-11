سامح الصريطي: مرسي لم يحترم القضاء ورسخ للدكتاتورية.. فيديو

كشف الفنان سامح الصريطي، تفاصيل لقاءات الفنانين مع الرئيس المعزول محمد مرسي، ومعاناتهم مع عدم تنفيذ وعوده لهم.

وقال إن مرسي لم يحترم القضاء والإعلان الدستوري رسخ للدكتاتورية، ولقاءاته مع الفنانين كانت “كلام فقط” وينقصه التنفيذ.

وأضاف: “كان انطباعي أن كلام مرسي جميل وأنه ينقصه التنفيذ، وتساءلت هل هذا مجرد كلام لإحتواء الفنانين، وتجميعهم، والجلسة كانت إيجابية، ولكن كان هناك تحفظ وشكل من أشكال الريبة وعدم الإطمئنان، لكن عندما جاء الإعلان الدستوي ورفض الوقوف أمام المحكمة الدستورية اتغير النظام".

وأكد أن مرسي لم يحترم القضاء والإعلان الدستوري رسخ للدكتاتورية، ومنذ الإعلان الدستوري لم نخرج من الشارع، ونزل الناس بالفعل في كل الميادين، وجرى إقامة خيمة خاصة بالفنانين.

وأضاف أنه أدرك أن نظام مرسي والإخوان إلى زوال منذ إصدار الإعلان الدستوري، متابعا: “كنا نثق في القوات المسلحة وأنها لن تترك المصريين في مواجهة الإخوان”.

مطلب اعتصام المثقفين بدأ برحيل الوزير الإخواني

وذكر أن تظاهرات الفنانين ضد وزير الثقافة الإخواني بدأت من دار الأوبرا، لافتًا إلى أن التظاهرات حضرها خالد يوسف ومجموعة كبيرة من الفنانين، وحدث تهديد أنه إذا لم يرحل هذا الوزير الإخواني سيحدث ما لا يحمد عقباه، واتصل بي خالد يوسف لتنسيق اعتصام مع المثقفين، ونقل الإعتصام بعد ذلك لوزارة الثقافة في 4 يونيو، واتصل بي خالد يوسف لتنسيق اعتصام مع المثقفين".

وأضاف أنه جرى إصدار بيان في حضور رموز وزارة الثقافة، ولم نغادر الوزارة سوي في يوم 30 يونيو للتظاهر في ميدان التحرير.

وأكد أن مطلب اعتصام المثقفين بدأ برحيل الوزير الإخواني ثم إنهاء حكم الإخوان، متابعاً:" الإعتصام بدء بمجموعة كبيرة من رموز الثقافة وتم إصدار بيان وتم التوقيع عليه من كل المعتصمين، وكان المطلب الأساسي رحيل وزير الثقافة".

وتابع:"كنا ندرك ان النظام عنجهي ولن يصدر قرار بالعزل وبالتالي لن نترك الإعتصام إلى برحيل النظام بأكمله " احنا قاعدين لحد ما النظام يمشي مش الوزير بس"، وتم الاتفاق بتحديد الموعد بالتضامن مع حركة تمرد في 30 يونيو".

جاء ذلك خلال لقائه مع برنامج "الشاهد"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء السبت.