محمد جودة: الأهلي أفضل فنيا من الوداد واحذروا هذا الأمر

أكد محمد جودة نجم الأهلي والكرة المصرية الأسبق، أن الأهلي أفضل فنيا من فريق الوداد الرياضي المغربي، ويجب أن يكون تركيز لاعبي الفريق الأحمر في الملعب فقط.

وقال جودة في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الأهلي أفضل فنيا من الوداد، بفارق كبير، وهذه رسالتي للاعبي الأهلي، لو المباراة خرجت عن الأمور الفنية سيكون الأمر سلبي بالنسبة للأهلي".

واختتم: "على الأهلي أن يدافع جيدا ويبتعد عن تلقي هدف مبكر، الأهم ألا يستقبل الأهلي هدف مبكر".

موعد مباراة الأهلى والوداد المغربى بنهائى دورى أبطال أفريقيا

يحل الأهلي ضيفًا على نظيره الوداد المغربي اليوم الأحد، في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الفضائي الحصري للمواجهات الأفريقية على صعيدي الأندية والمنتخبات.

وحقق الأهلي فوزًا بثنائية مقابل هدف على الفريق المغربي، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما الأسبوع الماضي على ملعب استاد القاهرة الدولي ذهابًا.

وحملت الأهداف توقع كل من بيرسي تاو الذي سجل في الوقت البديل من زمن مجريات الشوط الأول ومحمود عبد المنعم كهربا في شوط اللقاء الثاني، بينما سجل سيف الدين بوهرة هدف الوداد الوحيد.

ومن المقرر أن يرتدي الأهلي اللون الأحمر بالكامل، فيما يرتدي حارس المرمى اللون الأخضر كاملًا، بينما يرتدي الوداد اللون الأبيض بالكامل، فيما يرتدي الحارس قميصًا بنفسجيًّا وشورتًا وشرابًا باللون الأسود.