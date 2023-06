Epic Games تعلن عن قائمة Annecy 2023

6/11/2023 12:02:30 AM

تتجه Epic Games إلى مهرجان Annecy International Animation Film Festival، الذي سيعقد في الفترة من 11 إلى 17 يونيو ، مع برنامج يتضمن عروض توضيحية حية لـ MetaHuman Animator وأحدث التطورات في Unreal Engine عبر شورتات إثبات مفهوم Electric Dreams والعروض التوضيحية في الوقت الفعلي.

في Epic Booth (# A.09) ، ستكون هناك عروض تقديمية للعملاء من Praxinos و Kitestring و ICVR و Omen Studios و Ynput. بالإضافة إلى ذلك، ستتضمن العروض التوضيحية المميزة داخل الكابينة ما يلي:

استخدام الإنتاج الافتراضي للتصور في محرك غير واقعي - عرض الكاميرا الافتراضية والتقاط الأداء في محرك غير واقعي

الرسوم المتحركة في Unreal Engine - مبادئ الرسوم المتحركة بالإضافة إلى سير العمل المتقدم للرسامين الذين يتعلمون Unreal Engine

VR Puppeteering - أحضر حرفتك التقليدية إلى العالم الافتراضي باستخدام Unreal Engine

يمكن للحاضرين في المهرجان أيضًا الاطلاع على لوحات متعددة تعرض تقنيات ومشاريع ومواهب Unreal Engine:

"قصير لكن ملحمي" 15 (يونيو) ، 11: 15-12: 30 في L’Im Imperial Palace ، Salle de la Rotonde: محادثة أدارتها كارين دوفيلو من Epic Games حول سرد القصص بالرسوم المتحركة الطليعية.

"مستقبل الرسوم المتحركة" 14 يونيو، 11: 00-12: 30 في L'Im Imperial Palace، غرفة أوروبا: يشارك كبار المتخصصين في هذا المجال رؤيتهم حول كيفية تحديد التقنيات الجديدة لمستقبل الرسوم المتحركة في محادثة يديرها المنتج سيلفان جرين.

"The Art of Finding Your Dream Job" 13 (يونيو)، 2: 30-3: 45 في Mifa Campus، الغرفة رقم 1: ستشرف ستيفاني هايوت، BD في ArtStation على لجنة تضم جوان داسيلفا (ملحمة)، تران ما (فنانة، معلمة) ) و Hsiang Chin Moe (SVA، رئيس الرسوم المتحركة) و Stéphane Biava (Proj Production)، حيث يشاركون تجاربهم الشخصية ورؤىهم حول كيفية التنقل بنجاح في الرحلة من طالب إلى محترف.