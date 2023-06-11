الأحد 11 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

تكنولوجيا

Epic Games تعلن عن قائمة Annecy 2023

Epic Games
Epic Games

تتجه Epic Games إلى مهرجان Annecy International Animation Film Festival، الذي سيعقد في الفترة من 11 إلى 17 يونيو ، مع برنامج يتضمن عروض توضيحية حية لـ MetaHuman Animator وأحدث التطورات في Unreal Engine عبر شورتات إثبات مفهوم Electric Dreams والعروض التوضيحية في الوقت الفعلي.

txt

Epic Games البداية ترفيه والنهاية صناعة الإجرام "حكاية اللعبة المجانية"

txt

Epic Games ترفض حصول أبل على أكثر من 30٪ ضريبة

في Epic Booth (# A.09) ، ستكون هناك عروض تقديمية للعملاء من Praxinos و Kitestring و ICVR و Omen Studios و Ynput. بالإضافة إلى ذلك، ستتضمن العروض التوضيحية المميزة داخل الكابينة ما يلي:

استخدام الإنتاج الافتراضي للتصور في محرك غير واقعي - عرض الكاميرا الافتراضية والتقاط الأداء في محرك غير واقعي
الرسوم المتحركة في Unreal Engine - مبادئ الرسوم المتحركة بالإضافة إلى سير العمل المتقدم للرسامين الذين يتعلمون Unreal Engine
VR Puppeteering - أحضر حرفتك التقليدية إلى العالم الافتراضي باستخدام Unreal Engine

يمكن للحاضرين في المهرجان أيضًا الاطلاع على لوحات متعددة تعرض تقنيات ومشاريع ومواهب Unreal Engine:

"قصير لكن ملحمي" 15 (يونيو) ، 11: 15-12: 30 في L’Im Imperial Palace ، Salle de la Rotonde: محادثة أدارتها كارين دوفيلو من Epic Games حول سرد القصص بالرسوم المتحركة الطليعية.
"مستقبل الرسوم المتحركة" 14 يونيو، 11: 00-12: 30 في L'Im Imperial Palace، غرفة أوروبا: يشارك كبار المتخصصين في هذا المجال رؤيتهم حول كيفية تحديد التقنيات الجديدة لمستقبل الرسوم المتحركة في محادثة يديرها المنتج سيلفان جرين.
"The Art of Finding Your Dream Job" 13 (يونيو)، 2: 30-3: 45 في Mifa Campus، الغرفة رقم 1: ستشرف ستيفاني هايوت، BD في ArtStation على لجنة تضم جوان داسيلفا (ملحمة)، تران ما (فنانة، معلمة) ) و Hsiang Chin Moe (SVA، رئيس الرسوم المتحركة) و Stéphane Biava (Proj Production)، حيث يشاركون تجاربهم الشخصية ورؤىهم حول كيفية التنقل بنجاح في الرحلة من طالب إلى محترف.

مواد متعلقة

Apple تفوز في معركة Epic Games
الجريدة الورقية