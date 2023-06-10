ترامب يتعهد بالفوز في الانتخابات الرئاسية ويتهم بايدن بمحاولة سجنه

تعهد دونالد ترامب الرئيس الأمريكى السابق بهزيمة، الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، بعد توجه لمناصريه، اليوم السبت، للمرة الأولى منذ توجيه لائحة اتهامات إليه ستؤثر على السباق إلى البيت الأبيض في انتخابات 2024 الرئاسية.

وتتضمن لائحة الاتهام التي نشرت الجمعة 37 تهمة بينها "الاحتفاظ غير القانوني بمعلومات تتعلق بالأمن القومي" و"عرقلة عمل القضاء" وتقديم "شهادة زور".

ومع هذه الاتهامات الفدرالية له على خلفية احتفاظه بوثائق حكومية، يضع الرئيس السابق الجمهوري البلد أمام احتمال دخول مرشح فائز البيت الأبيض وهو لا يزال يواجه اتهامات، أو إدارة الحكومة من السجن، حسب ما أفاد موقع سكاي نيوز الإخباري.

ويواجه ترامب تحقيقا فدراليا آخر لدوره في أحداث الكونغرس في السادس من يناير 2021. وتتوقع تقارير إعلامية أن توجه له اتهامات بالابتزاز والتآمر في جورجيا في أغسطس على خلفية محاولة الملياردير قلب نتائج الانتخابات هناك.

بايدن يحاول سجني

وجاء في كلمة ترامب خلال مؤتمر للجمهوريين في ولاية جورجيا إن الحزب الديمقراطي هو حزب المعلومات الزائفة، مضيفًا "استطلاعات الرأي تظهر ارتفاع شعبيتي".

واتهم ترامب، الرئيس الأمريكي بايدن بمحاولة سجنه لتجنب مواجهته في الانتخابات.

وأشار ترامب خلال حديثة إلى نجل جو بايدن، قائلًا "لا أحد يسأل عن ملفات فضيحة نجل بايدن".

أمريكا ستواجه الغش والتزوير في الانتخابات المقبلة



وأكد أن الديمقراطيون يحاولون إلصاق تهمة الخيانة له، متعهدًا بأنهم لن ينجحوا، فيما أضاف أن التهم الموجهة له لن تمنعه من مواصلة الطريق إلى البيت الأبيض.

واعتزم ترامب أن أمريكا ستواجه الغش والتزوير في الانتخابات المقبلة، لكنه تعهد بالدفاع عن الشعب الأمريكي وهزيمة خصمة جو بايدن، مضيفًا "سنجعل الولايات المتحدة عظيمة مجددا".

رشوة من أوكرانيا بخمسة ملايين دولار

وأضاف ترامب "لم يكن هناك في تاريخ أمريكا رئيساً أكثر فساداً من بايدن"، متابعاً "ليست مصادفة أن تتوجه لي الاتهامات في الوقت الذي كشفت فيه التحقيقات الفيدرالية عن تلقي بايدن رشوة من أوكرانيا بخمسة ملايين دولار".

وفي الشأن الأوكراني قال إنّه "خلال 24 ساعة بوسعه أن يحل أزمة أوكرانيا إذا كان رئيساً".

نقاط ضعف للولايات المتحدة

ويأتي حدث اليوم قبل أيام من مثول ترامب المفترض أمام محكمة في ميامي الثلاثاء في الجلسة الأولى في القضية.

وبحسب لائحة الاتهام، تضمنت الوثائق التي أخذها ترامب "معلومات تتعلق بالقدرات الدفاعية للولايات المتحدة ولدول أجنبية، وبالبرامج النووية الأمريكية". كما تتعلق تلك المعلومات بـ"نقاط ضعف محتملة للولايات المتحدة وحلفائها في حال تعرضها لهجوم عسكري" وكذلك "خطط رد محتمل على هجوم أجنبي".

ويعاقب على التهم التي وجهها المدعي الخاص جاك سميث المكلف بالإشراف على التحقيق بشكل مستقل، بالسجن لمدة تصل إلى 20 عاما لكل منها.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تقديم لائحة اتهام فيدرالية ضد رئيس أمريكي سابق. كان ترامب قد تعرض بالفعل لاتهامات على مستوى ولاية نيويورك في أبريل الماضي فيما يتعلق بمدفوعات مالية لحض نجمة أفلام إباحية على الصمت. وتضمنت دعوى مدنية قبل عدة أسابيع حكما بتحميله المسؤولية عن اعتداء جنسي.

وحتى الآن تعد المزاعم المتعلقة بالوثائق القانونية تهمة من أثقل التهم وزنا من الناحية القانونية.

ومع ذلك، يتم التحقيق في قضايا أخرى ضد ترامب فيما يتعلق بمحاولاته لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020، لذلك من المحتمل أن يتبع ذلك مزيد من الاتهامات، وقد تكون خطيرة عليه أيضا.

ومن المقرر أن يخوض ترامب انتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر 2024.

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: