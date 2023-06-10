تأهل 3 لاعبات مصريات لنهائيات الفردي في بطولة الفراعنة الدولية للجمباز الفني

انتهت منافسات اليوم الثاني من بطولة الفراعنة الدولية للجمباز الفني والمقامة على صالة استاد القاهرة الدولي بمشاركة 28 دولة من مختلف انحاء العالم.

ويقام غدا الأحد نهائي منافسات بطولة الفراعنة الدولية للجمباز الإيقاعي بينما تنطلق بعد غد الإثنين منافسات جمباز الايروبك وتستمر حتى يوم 18 من شهر يونيو الجاري.

ونجحت 3 لاعبات مصريات في التأهل إلى نهائي منافسات الفردي ضمن 8 لاعبات يخضن نهائي البطولة غدا وهن:

لمار البحيري من نادي الجزيرة و عاليا صالح و عبير رمضان من نادي وادي دجلة .

إلى جانب كل من اميليا هيتشي من بولندا، و لي لي ميزونو من الولايات المتحدة الامريكيه، و باتريسيا باڤلينكو من لاتڤيا و لوانا جوميس من انجولا و ڤالنتينا دومينيك من النمسا .

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قد افتتح بطولة الفراعنة الدولية للجمباز في نسختها الرابعة 2023، والمقامة حاليا على صالة رقم 1 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، خلال الفترة من 9 وحتى 11 يونيو الجاري .

وشهد حفل الافتتاح حضور كلًا من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والياباني موري واتانابي رئيس الاتحاد الدولي للجمباز، والدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي.

كما حضر حفل افتتاح البطولة كل من فهد ناصر الصولا رئيس الاتحاد العربي للجمباز ورئيس الاتحاد الكويتي للجمباز، والدكتورة نهاد زايد المدير التنفيذي للاتحاد المصري، والدكتورة نهى عبد الوهاب رئيس اللجنة الفنية للجمباز الإيقاعي بالاتحاد الدولي وعضو المكتب التنفيذي، وبعض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الجمباز.

قائمة الدول المشاركة في بطولة الجمباز

وتضم قائمة الدول المشاركة 28 دولة وهم: “أنجولا – النمسا – أذربيجان – قبرص – التشيك – جورجيا – ألمانيا – اليونان – المجر – إيطاليا – الكويت – قيرغيزستان – لاتفيا – لبنان – الإمارات – مولدوفا – بولندا – البرتغال – رومانيا – جنوب إفريقيا – إسبانيا – سوريا – تركيا – أمريكا – فيتنام – سلوفاكيا- اليمن – بالإضافة إلى مصر البلد المضيف”.