الأحد 11 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

نشاط للرياح وسقوط للأمطار.. طقس الـ72 ساعة المقبلة

نشاط للرياح
نشاط للرياح

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد، إذ أنه من المتوقع أن يسود طقس معتدل في الصباح الباكر، وحار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ويكون مائل للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويكون معتدل الحرارة ليلًا على كافة الأنحاء، مع فرص نشاط الرياح.

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أمطار خفيفة ونشاط للرياح غدًا.. الأرصاد الجوية تُحذر

بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم السبت 

 

بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم السبت 

 

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء:

وأوضحت الأرصاد الجوية، في بيان لها، أنه من المتوقع أن يكون هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد والصحراء الغربية على فترات متقطعة، كما أن هناك فرص لهطول الامطار الخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد:

من المتوقع أن يكون هناك نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

 

درجات الحرارة المتوقعة الأثنين: 

هناك نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، ويكون هناك سقوط للأمطار الخفيفية على مناطق من السواحل الغربية، والتي تكون بنسب حدوث 20%.

بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم السبت 

 قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ الجو استقر بشكل كبير في أغلب محافظات الجمهورية وحدث انخفاض في درجات الحرارة، إذ نتأثر بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط.

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أغلب أنحاء الجمهورية سيحدث فيها انخفاض في درجات الحرارة:

 أضافت "غانم"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ أغلب أنحاء الجمهورية سيحدث فيها انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 درجة إلى 3 درجات وترجع درجات الحرارة إلى المعدلات الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام.

درجات الحرارة في القاهرة الكبرى ستكون ما بين 33 إلى 34 

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