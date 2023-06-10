موعد مباراة الأهلى والوداد المغربى بنهائى دورى أبطال أفريقيا

يحل الأهلي ضيفًا على نظيره الوداد المغربي مساء الأحد، في تمام العاشرة بتوقيت القاهرة على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الفضائي الحصري للمواجهات الأفريقية على صعيدي الأندية والمنتخبات.



وحقق الأهلي فوزًا بثنائية مقابل هدف على الفريق المغربي، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما أول أمس على ملعب ستاد القاهرة الدولي ذهابًا، وحملت الأهداف توقع كل من بيرسي تاو الذي سجل في الوقت البديل من زمن مجريات الشوط الأول ومحمود عبدالمنعم كهربا في شوط اللقاء الثاني.

وحسم الأهلي تأهله إلى نهائي المسابقة القارية بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثية من دون رد ذهابًا في نصف النهائي، والفوز أيضًا إيابًا بهدف نظيف عبر اللاعب حسين الشحات.

بينما جاء تأهل الفريق المغربي عقب التعادل السلبي أمام الوداد على مركب محمد الخامس ذهابًا، ثم التعادل الإيجابي بثنائية لكل منهما بجنوب أفريقيا إيابًا.



ويخوض الأهلي نهائي البطولة باعتباره الفريق صاحب عدد التتويجات الأكبر في البطولة بعد حصوله عليها في عشر مناسبات، بينما نجح الوداد في خطف لقبين سابقين على حساب الأهلي بعد نهائي بطولة عام 2017، كذلك عقب نهائي البطولة القارية العام الماضي.

شهد الاجتماع الاستقرار على الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيًّا مكونًا من اللون الأحمر بالكامل، فيما يرتدي حارس المرمى زيًّا من اللون الأخضر كاملًا.

بينما يرتدي الوداد زي مكون من اللون الأبيض بالكامل، فيما يرتدي حارس مرماه قميصًا بنفسجيًّا وشورتًا وشرابًا من اللون الأسود.