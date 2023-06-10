مارك زوكربيرج يهدد تويتر بتطبيق جديد.. فيديو

يمضي مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لـ"ميتا"، قدمًا بخططه لإطلاق منصة منافسة لـ"تويتر"، لمحاولة جذب شخصيات مؤثرة لديها متابعين بالملايين على منصة "العصفور الأزرق" عبر إجراء محادثات معهم، ليكونوا مستخدمين محتملين لمنصة "ميتا" الجديدة.

ويحاول زوكربيرج جذب شخصيات مثل الإعلامية أوبرا وينفري التي يتابعها أكثر من 42 مليونًا، ودالاي لاما الذي يتابعه 19 مليونًا، وهناك تقارير تفيد أن الاسم المحتمل للمنصة الجديدة سيكون "Threads"، وسيعتمد على "إنستجرام" للدخول والتسجيل فيه من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور ذاتها.

وأظهرت لقطة شاشة للتطبيق نشرها موقع "Verge" واجهة مشابهة لواجهة "تويتر" مع علامات زرقاء وأزرار إعجاب، وإعادة تغريد.

ثروة مارك زوكربيرج:

سجلت ثروة مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة Meta Platforms الأمريكية، ارتفاعًا قياسيًا بمقدار 44.3 مليار دولار خلال عام 2023، وفقًا لتقرير من وكالة "بلومبيرغ"، وحاليًا يبلغ صافي ثروة زوكربيرغ حوالي 89.9 مليار دولار، مما يجعله الـ 12 أغنى شخص في العالم، وفقًا لمؤشر Bloomberg Billionaires، ويعود هذا الارتفاع في الثروة إلى رهان زوكربيرغ على metaverse والذي يسعى إلى السيطرة عليها.

ويتصدر زوكربيرغ، الذي يركز حاليًا على مشروع "ميتا"، قائمة الأثرياء الذين شهدت ثروتهم زيادة خلال العام الجاري، إذ يليه رئيس شركة لوي فيتون للأزياء مويت هينيسي برنارد أرنو في المرتبة الثانية، ورجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك في المرتبة الثالثة.

يذكر أن زوكربيرغ أعلن في نوفمبر 2022 عن خطة لتسريح أكثر من 11 ألف موظف من شركة "ميتا"، مما يعادل 13% من إجمالي القوى العاملة في الشركة.