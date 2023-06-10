برشلونة يبلغ 3 لاعبين بالرحيل

استقر الجهاز الفني لنادي برشلونة بقيادة تشافي هيرنانديز، على رحيل 3 لاعبين عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، هم أنسو فاتي، و فيران توريس، و فرانك كيسي.

وأكدت صحيفة "آس" الإسبانية أن ماتيو أليماني، المدير الرياضي لبرشلونة سيبلغ اللاعبين الثلاثة بقرار رحيلهم عن نادي برشلونة خلال الساعات القليلة المقبلة.

ووفقا للصحيفة الإسبانية فإن الثنائي أنسو فاتي وفيران توريس أبلغا وكيليهما بأنهما لا يريدان مغادرة برشلونة.

بالنسبة لفرانك كيسيه لا يمانع رحيله عن برشلونة إذا حصل على عرض مناسب من أحد الأندية، وسط اهتمام عدة أندية بخدماته، أبرزها ليفربول وإنتر ميلان.

يحاول الجهاز الفني والإداري في نادي برشلونة الإسباني الوصول لصيغة اتفاق مع اللاعب المغربي الدولي سفيان أمرابط، للحصول على توقيعه ليكون ضمن كتيبة البلوجرانا في الموسم المقبل.

قدم سفيان امرابط مستوى جيد للغاية في الموسم المنقضي مع فيورنتينا الإيطالي، وقبلها كان أحد أبرز عناصر بطولة كأس العالم قطر 2022، والتي فيها حصد المركز الرابع رفقة أسود الأطلس بالمونديال.

برشلونة يحاول ضم سفيان أمرابط

وضع تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق نادي برشلونة الإسباني اللاعب المغربي سفيان أمرابط ضمن أولوياته، للتعاقد معه لدعم متوسط ميدان العملاق الكتالوني بعد رحيل الاسباني سيرجيو بوسكيتس.

وضع برشلونة اللاعب المغربي ضمن اولوياته في الميركاتو الصيفي الحالي، بجانب اللاعب مارتن زوبيميندي نجم فريق ريال سوسيداد، والذي أصبح خيار ثاني خلف الدولي المغربي بسبب وجود شرط جزائي في عقده بقيمة 60 مليون يورو، والتي تصعب التعاقد معه بسبب الأزمة المالية.