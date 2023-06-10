الأولمبية تهنىء اتحاد التايكوندو ببرونزية أية شحاتة في بطولة الجائزة الكبرى

يتقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بالتهنئة للاتحاد المصري للتايكوندو برئاسة المستشار محمد مصطفى لتحقيق أية شحاتة الميدالية البرونزية في بطولة الجائزة الكبرى المقامة بمدينة روما بإيطاليا.

ويعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن خالص التهنئة للاعبة أية شحاتة والجهاز الفني على المجهود الكبير والنتيجة المشرفة في بطولة الجائزة الكبرى في إستمرار لنجاحات التايكوندو المصري خلال الفترة الحالية والتي تأتي ضمن نجاحات الرياضية المصرية خلال الفترة الحالية.

رئيس اللجنة الأولمبية يشيد بإنجازات الرياضة

ويؤكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب أن الرياضة المصرية تحقق في الفترة الحالية العديد من النجاحات والإنجازات الرياضية.

يأتي ذلك بفضل دعم ورعاية الدولة المصرية وفخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي منح الرياضة والرياضيين إهتمام كبير غير مسبوق كان نتيجته تحقيق العديد من النجاحات والانتصارات ورفع راية مصر عاليه في جميع المحافل الرياضية