تفاصيل العثور على بئر السيدة عائشة الكنز الأثري الجديد.. فيديو

قال الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين في وزارة الآثار، إنه انعكاسًا لتطوير الدولة لميدان السيدة عائشة وربطه بمحور الحضارات، وكل هذه المنطقة وما حولها يحدث بها تطويرًا كبيرًا.

ولفت أنه يوجد في منطقة السيدة عائشة جبانة تسمى قراقة السيوطي، وهذه المنطقة تسمى التربة السلطانية، موضحًا أن هناك مجموعة من الآثار المسجلة في إطار الآثار.

وأضاف شاكر أن أثناء الحفر في هذه المنطقة وجدوا بئر السيدة عائشة الذي ينتمي إلى العصر المملوكي، مشيرًا إلى أنه يبلغ عمقه 8 أمتار، وما زال به مياه، معتقدًا أنه أعمق من ذلك، لأنه لم يستخدم منذ فترة كبيرة.

سبب عدم تسجيل بئر السيدة عائشة:

وأشار إلى أن بئر السيدة عائشة لم يسجل في وزارة الآثار؛ لأن لجنة الآثار العربية في عهد الخديوي عباس حلمي سجلت بعض الآبار ولم تسجل هذا البئر في تسجيلات سابقة، مؤكدًا أن وجود هذا البئر مهم، متمنيًا أن يعاد صياغة المنطقة بأكملها، لأنها وصلت لمرحلة سيئة مع لجوء قاطنيها للسكن في المقابر والاعتداء على مقتنياتها.

وتابع أنه لا بد من الحرص أثناء الإزالة لأن هذه المنطقة تراثية، وهذا البئر يبلغ عمره من 500 إلى 600 عام، إذ يضاهي تاريخ أعرق البلاد، فمن الممكن أن نكتشف أثرًا آخر، موضحًا أنه لا بد أن يكون هناك رؤية لهذه المنطقة من إعادة استخدام لهذا البئر وإعادة تكرار المياه فيه، وإعادة بناء الساقية التي كانت ترفع المياه قديمًا يدويًا، وبذلك سيتحول إلى مكان جاذب للسياحة.