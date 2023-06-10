ثقافة الفيوم تنظم ندوة بعنوان " السوشيال ميديا ومخاطر الإستغلال"

نظم فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع عددا من الانشطة والفعاليات الفنية والثقافية، بالمكتبة العامة بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية وبيوت الثقافة بالقرى والمراكز.

جاء ذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وتحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لميس الشرنوبي.

خلال ذلك عقد بيت ثقافة سنورس ندوة ادبية بعنوان" السوشيال ميديا و مخاطر الاستغلال" حاضرها الأديب أحمد طوسون، والدكتور عمر صوفي، تحدثا فيها أن تعريف التواصل الاجتماعي على أنها وسائل تواصل والتي من خلالها ينشئ المستخدم حساب يمكنه من التواصل عبر شبكة الإنترنت مع غيره من الأشخاص إلكترونيا؛ لمشاركة المعلومات والأفكار والآراء والرسائل وغيرها من المحتوى المكتوب و المرئي والصوتي والملفات، بينما نفذت مكتبة الطفل والشباب بسنورس ورشة حكي عن قصة سيدنا آدم نفذتها هاله معوض بدأت بسرد قصة سيدنا آدم الذي خلقه الله من الطين وكرمه بأن سواه بيديه ونفخ فيه من روحه وعندما سمعت الملائكة أن الله تعالى يريد استخلاف آدم عليه السلام وذريته ليعمروا الأرض.

ونظمت ثقافة الطفل بفرع ثقافة الفيوم مبادرة أطفالنا بحضانة الشيخ موسى تضمنت مسابقات ثقافية، نفذتها تهاني احمد الي جانب مناقشة مع الأطفال عن مدى الاستفادة من الإجازة والاستماع للمواهب المختلفة بالإضافة الي ورشة حكي بالعرائس مع ستو بعنوان "كيف تستثمر وقت فراغك" نفذتها علا حسان.

جلسة حوارية حول ظاهرة الكذب بمكتبة الفيوم العامة

وعقدت مكتبة الفيوم العامة جلسة حوارية حول ظاهرة الكذب إدارتها سيدة محمد بدأت الجلسة بأنه يعد الكذب لدى الأطفال سمة مكتسبة من المحيط البيئي للطفل والأشخاص من حوله وترتبط تلك المشكلة بالأب والأم بشكل وثيق وطريقة تربيتهما للطفل يمكن تجنب الكذب للاطفال في مراحله الأولى بسهولة حيث يعتمد الأمر على سلوك الوالدين وعلى تغيير أسلوب تعاملهما مع الطفل، بينما نفذت مكتبة الطفل بالمكتبة يوم ترفيهي للأطفال نفذته هناء حسن وعبير ناجى تضمن مسرح قاموا به الأطفال بعنوان" أطفال مظلومة" وآخر بعنوان" لا للكذب"واخيرا الاستماع إلى أغاني للأطفال، كما نفذت المكتبة ايضا ورشة حكى والعاب شعبية بأطلس المأثورات الشعبية بفرع ثقافة الفيوم أدارها الباحث أسامة محمود كبير باحثين لأطلس المأثورات تضمنت حكى حكاية الخير والشر والتي تهدف الى اكتساب الأطفال قيمة فعل الخير.