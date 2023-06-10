السكرتير المساعد بالفيوم يشهد لقاء خدمة المواطنين بمركز اطسا

شهد اللواء ضياء الدين عبدالحميد السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم والمحاسب خالد فراج رئيس مركز ومدينة اطسا بمحافظة الفيوم، لقاء خدمة المواطنين الأسبوعي، بمركز اطسا.

جاء ذلك بمقر قاعة الاجتماعات الرسمية بديوان عام مركز مدينة اطسا، في إطار اللقاء الجماهيري الأسبوعي للتواصل مع المواطنين لاستقبال الشكاوى الخاصة بهم والعمل على حلها بشكل فوري.

وحضر اللقاء المهندس محمد الماوي نائب رئيس المركز والمحاسب محسن عبدالباقى سكرتير عام المركز، ومديرى الإدارات التنفيذية المختلفة بمركز اطسا ورؤساء الوحدات المحلية القروية، وعددا من أهالي القرى والعزب بالمركز أصحاب المقترحات والشكاوي.

يأتي هذا فى إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، بعقد اللقاءات الأسبوع للعمل على خدمة المواطنين، والاستماع إلى الشكاوى المقدمة منهم، والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتقديم خدمات أفضل لهم.

سكرتير الفيوم المساعد يوجه بإزالة التعديات على طريق نواره

وخلال اللقاء استمع السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم لبعض أهالي قرية نوارة التابعة للوحدة المحلية بقرية منية الحيط والذين يعانون من وجود بعض التعديات على الطريق حيث وجه السكرتير العام المساعد بسرعة المعاينة ورفع جميع التعديات لحل شكوى المواطنين، بالإضافة إلى مشكلة تخص قطاع الكهرباء وطلب من احد المواطنين من تضرره من موقع عامود انارة ومشكلة لاحد المواطنات وتضررها من توقف بطاقات تموين وطلب لمواطن لكسب فرصة عمل، والتي وجه بتذليل جميع العقبات وتيسير الاجراءات القانونية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

وتابع السكرتير العام المساعد ورئيس المركز عرض مشكلات أهالي دفنو بمدينة إطسا كوضع المطبات بالطرق وخصوصا بعد رصف شارع عمر بن الخطاب وخوفا من وقوع الحوادث، وأوضح رئيس المركز أنه تم مناقشة الوضع مسبقا وتم الاتفاق مع الشركة المنفذة بوضع مطبات بعدة أماكن مع طبقة الرصف القادمة، بالإضافة إلى مناقشة مشكلة الصرف الصحي بمساكن السوداني والغرف غير المستخدمة بعد توصيلات الصرف الصحي الجديدة والتى تسببت في إعاقة حركة السير بالطريق، ووجه رئيس المركز بمعاينتها وبيان إمكانية ازالتها.

عقب اللقاء الجماهيري اجتمع رئيس المركز برؤساء الوحدات لمناقشة آلية العمل لحل تلك المشكلات، مشددا على ضرورة العمل على ملف تمهيد وتسوية الطرق بجميع القرى، موضحا أهمية التمهيد للمواطنين وخصوصا خلال موسم الامتحانات بجميع المراحل ونقل محصول القمح ولرفع معاناة الطرق ونواتج حفر الشركات المنفذة لمشاريع البنية التحتية بجميع القرى.

الجدير بالذكر أن لقاء خدمة المواطنين له صفة دورية واستمرارية، ويعقد يوم السبت من كل أسبوع، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدولة والقيادة السياسية لايجاد أنسب الحلول لحل مشكلات المواطنين طبقا للقانون والقواعد المنظمة لذلك.