دمية حرارية تتعرق وتتنفس وتمشي.. فيديو

أطلق باحثون في ولاية أريزونا على دمية حرارية تتعرق وتتنفس وتمشي اسم "ANDI"، والهدف منها دراسة آثار الحرارة الشديدة على جسم الإنسان.

قال كونراد ريكاجفسكي، أستاذ مساعد في جامعة ولاية أريزونا: "إن هناك بعض التجارب التي تريد القيام بها على البشر، وهناك الكثير منها لا تريده حقًا لأن شخصًا ما قد يتأذى، لذلك على سبيل المثال لا أحد يقيس زيادة درجة الحرارة الأساسية لشخص مصاب بضربة شمس مع الدمية الحرارية، ويمكننا في الواقع محاكاة الظروف، ومعرفة مدى سرعة زيادة درجة الحرارة الأساسية".

دمية "ANDI" تحتزي على 35 سطحًا للتحكم فيها:

وتحتوي دمية "ANDI" على 35 سطحًا مختلفًا يتم التحكم فيها جميعًا باستخدام مستشعرات درجة الحرارة، إذ يقوم الباحث بمحاكاة الظروف الجوية المختلفة، لمحاولة فهم ما يخبره جسم الإنسان في ظل الحرارة الشديدة.