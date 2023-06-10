الخصم والنقل لغير الملتزمين بمستشفى الحسينية المركزي

اختتم الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، جولته الميدانية، اليوم السبت، على منافذ تقديم الخدمة الطبية بشمال الشرقية، بالمرور المفاجئ على مستشفى الحسينية المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين بها، ومتابعة نقل بعض الخدمات الطبية من مستشفى الحسينية للأماكن البديلة لحين الانتهاء من إنشاء مبنى جديد بالمستشفى.

تفقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية، قسم الاستقبال والطوارئ، وتلاحظ عدم تواجد طبيب العظام بالنوبتجية، وعدم الاكتراث بمهام عمله، ووجه وكيل الوزارة بندب الطبيب خارج المستشفى، لعدم انتظامه في العمل، كما قرر مجازاة الأطباء غير المتواجدين بخصم ثلاثة أيام من الراتب، كما تأكد من انتظام عمل الصيدلية الموحدة للاستقبال والطوارئ، والتي تعمل على مدار الـ٢٤ ساعة، ومن توافر الأدوية والمستلزمات الطبية المختلفة بها.

كما تابع نقل بعض الخدمات الطبية في الأماكن البديلة، موجهًا بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير بقاعة التدريب والصيدلية الرئيسية، لنقل أحد الأقسام الطبية بها، وتم التأكد من نقل جميع الخدمات الموجودة بمبنى الحميات القديم للمركز الطبي، بما في ذلك قسم المعامل، والعيادات الخارجية، متابعًا نقل مطبخ المستشفى لمكانه الجديد.

ويأتي ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، "حياة كريمة"، وبعد زيارة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، لمستشفى الحسينية المركزي، خلال الشهر الماضي.

يذكر أن الدكتور هشام مسعود قام منذ صباح اليوم السبت بجولة ميدانية مكثفة على منافذ تقديم الخدمة الطبية بشمال محافظة الشرقية بدأت بمستشفى كفر صقر المركزي، تلاها مستشفى أولاد صقر المركزي، ثم المركز الطبي الحضري بأولاد صقر، ثم مستشفى الصوفية المركزي، تلى ذلك المركز الطبي بصان الحجر، ومشروع المبني الجديد للمركز ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ثم اختتمها بمستشفى الحسينية المركزي.