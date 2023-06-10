صبحي يشيد بأداء اللاعبين بعد تحقيقهم ٢٧ ميدالية متنوعة

اختتم المنتخب المصري للإعاقات الذهنية مشاركته بدورة الألعاب العالمية بفرنسا اليوم بعد منافسات قوية مع ٩٥ دولة من مختلف دول العالم، قدم فيها لاعبو ولاعبات المنتخب المصرى للإعاقات الذهنية أداء مبهر واستطاعوا حصد ٢٧ ميدالية في دورة الألعاب العالمية، والتى اختتمت اليوم والتى استضافتها فرنسا على مدار اسبوع خلال الفترة من ٤ وحتى ١٠ يونيو الجاري، بمشاركة ١٥٠٠ لاعب ولاعبة.

وكان وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، قد تواصل مع البعثة وتابع بصفة يومية نتائج البطولة واشاد صبحي بأداء المنتخب المصري للإعاقات الذهنية وعلى تحقيقة هذا الكم من الميداليات والبالغ عددهم "٢٧ "ميدالية متنوعة فى أول مشاركة لمنتخب عربي وافريقي فى تلك البطولة .

وتمكن لاعبو المنتخب المصري الإعاقات الذهنية من تحقيق ٢٧ ميدالية متنوعة بمنافسات البطولة، بواقع ١١ ميدالية ذهبية، و٥ ميداليات فضية، و١١ ميدالية برونزية، في رياضات “ألعاب القوى، السباحة، تنس الطاولة، الفروسية، والكاراتيه”.

ترأس البعثة محمود الشيخ عضو مجلس إدارة اتحاد الاعاقات الذهنية فيما تتواجد أماني ضرغام كنائبة لرئيس البعثة، بينما تحضر أمل مبدي رئيسة مجلس إدارة الاتحاد صفتها الدولية كعضو مجلس إدارة الإتحاد الدولي للإعاقات الذهنية، والدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة والسيد مروان عاطف ممثل البنك الاهلى المصري راعي المنتخب المصري للإعاقات الذهنية بالبطولة .