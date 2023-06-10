تفاصيل العرض السعودي للتعاقد مع مودريتش

كشف الصحفي رامون الفاريز تفاصيل العرض السعودي الذي وصل للنجم الكرواتي لوكا مودريتش من أجل التعاقد معه خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري ضمن خطة النهوض بكرة القدم السعودية.

وقال رامون الفاريز في منشور عبر حسابه بأحد مواقع التواصل الاجتماعي: " العرض الذي وصل لـ مودريتش من الدوري السعودي تبلغ قيمته 80 مليون يورو، بالإضافة إلى 20 مليون مكافأة لمدة موسمين، اللاعب يفكر في العرض ".

وربطت تقارير اسم لوكا مودريتش بناديي الأهلي والنصر اللذان يتصارعان من أجل الحصول على خدمات اللاعب خلال الميركاتو الصيفي الجاري في صفقة تاريخية منتظرة.

ويسعى النصر للتعاقد مع موديتش لدعم خط وسط الفريق بناءً على رغبة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والذي طالب بدعم الفريق بلاعب مميز من أجل تحقيق لقب الدوري النسخة المقبلة.

وجاءت تحركات أخرى من جانب إدارة الأهلي الذي يسعى لدعم صفوفه هذا الصيف بعد عودته من دوري يلو، حيث يأمل الراقي حسم العديد من الصفقات المميزة لاستعادة مكانته الطبيعية بين الكبار.

كريم بنزيما اتحاديًا لمدة 3 سنوات :

وكان الاتحاد قد أعلن قبل أيام تعاقده رسميًا مع النجم الفرنسي كريم بنزيما في صفقة تاريخية قادمًا من ريال مدريد الإسباني، كما اقتربت إدارة النمور بقوة من حسم صفقة النجم الفرنسي نجولو كانتي.

أول تعليق من أحمد حجازي بعد جراحة الرباط الصليبي

علق المدافع المصري أحمد حجازي، لاعب اتحاد جدة السعودي، على اجراؤه للعملية الجراحية، بعد اصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال الفترة الماضية.

ونشر حجازي صوية له بعد خروجه من غرفة العمليات عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وكتب عليها: "الحمدلله، كل شيء يسير على ما يرام، سأعود أقوى إن شاء الله، أراكم قريبا، شكرا على دعمكم المذهل".

بينما وجه البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، رسالة للمدافع المصري عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، حيث قال:" أحمد حجازي أتمنى لك الشفاء العاجل وننتظر عودتك أقوى".