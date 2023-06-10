المتسول آثم والمتصدق عليه مشارك في الذنب (فيديو)

ناشد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، المواطنين بضرورة التحري قبل إعطاء الصدقات للأشخاص في الشوارع والطرقات.

وأكد أحمد كريمة، ضرورة الانخداع في المحاولات والأعيب من قبل المتسولين في الطرقات أو إشارات المرور وإعطاءهم أموال بحجة أنهم يحتاجون.

وشدد على عدم إعطاء هؤلاء الأشخاص أموال قائلا:« المتسبب كالمباشر، وله نفس الذنب، ويعتبر ذلك آثم».

ولفت إلى أنه يوجد داخل الدولة المصرية، مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات خيرية وهي من تدفع الأموال وتقدم لهم الدعم حال احتياجهم وتصرف الأموال لمن يستحق الصدقات.

كما أكد أن الله كرم الإنسان والتسول منهي عنه في الإسلام لأن الله خلق الإنسان وكرمه فلا يجب أن يذل نفسه بل عليه السعي والاجتهاد وليس التسول.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد.

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