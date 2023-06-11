الأهلى والوداد.. تشكيل المارد الأحمر المتوقع لـ نهائي الأبطال اليوم

يترقب عشاق كرة القدم الإفريقية والمصرية مواجهة من العيار الثقيل، عندما يواجه الوداد المغربي نظيره الأهلى في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم 2022/2023.

ويبحث مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى عن تحقيق نتيجة جيدة سواء بالتعادل بأي نتيجة أو الفوز، وذلك للوصول للحظة رفع قائد المارد الأحمر لقب البطولة الحادي عشر في تاريخ النادي.

تشكيل الأهلى المتوقع أمام الوداد

ومن المتوقع أن يبدأ كولر المباراة بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: على معلول- محمد عبدالمنعم- ياسر إبراهيم- محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج- حمدي فتحي- مروان عطية.

الهجوم: حسين الشحات- كهربا- بيرسي تاو.

بينما يأمل البلجيكي سفين فاندنبروك، المدير الفني للوداد من تحقيق الفوز بهدف نظيف أو يهدفين للتتويج باللقب للمرة الثانية على التوالي، بعدما نجح الفريق المغربي في التتويج بالبطولة الموسم الماضي على حساب الفريق الأهلاوي بهدفين نظيفين.



تشكيل الوداد المتوقع لـ الأهلى

ومن المتوقع أن يبدأ الوداد اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: يوسف المطيع

الدفاع: أيوب عملود، يحيى عطية الله، أمين فرحان، أرسين زولا

الوسط: يحيى جبران، رضا الجعدي، أيمن الحسوني

الهجوم: محمد أوناجم، سيف الدين بوهرة، سامبو جونيور.

كولر: الأجواء ستكون جيدة لنا أمام الوداد غدًا

في سياق متصل، قال كولر المدير الفني لفريق الأهلى في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم السبت للمواجهة المرتقبة:“طبعًا جاهزون لموقعة الوداد بشكل مميز للغاية، ولاعبو الأهلي سعداء بالمباراة”.

وتابع: “الأجواء داخل الملعب ووسط جماهير كبيرة ستكون جيدة بالنسبة لنا، بلإضافة إلى أن كرة القدم تُلعب من أجل هذه الأجواء”.

وأكمل المدرب السويسري حديثه في المؤتمر الصحفي، فقال:"في حالة أن يكون لدينا لاعب أخطأ في مباراة الذهاب فالوداد لديه خطأين فسجلنا مرتين ولم نتقدم باعتراض على حكم مباراة الذهاب ولكن ما ضايقني أن هناك حكم وVAR ولم يتحدث أحد".

وأضاف: "تعلمون قواعد كرة القدم فعندما يمسك لاعب الكرة بيده وهو أخر لاعب في ملعب الخصم وهناك اثنين من المنافس في اتجاه المرمى".

وأتم مدرب الأهلى تصريحاته:" أرغب بأن تُقام موقعة الوداد والأهلي ضمن أجواء صحية وعادلة وفقا لقواعد الفيفا خاصة بالنسبة للتحكيم”.