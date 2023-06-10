الأهلي السعودي يغري سيرجيو راموس بعقد ضخم

قدم النادي الأهلي السعودي عرض قوي للاعب سيرجيو راموس مدافع فريق باريس سان جيرمان السابق، وذلك لدعم صفوف الفريق في يونيو الجاري 2023، وبعد العودة لدوري المحترفين.

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و وضعت إدارة النادي الأهلي عدد من اللاعبين للتعاقد معهم في الميركاتو الصيفي الحالي من بينهم لوكا مودريتش ورياض محرز وسيرجيو راموس.

عرض مغري من الأهلي لراموس

وعرض النادي الأهلي على سيرجيو راموس عقد لمدة موسمين، مع التجديد لموسم إضافي ثالث، وهو عرض كبير بالنسبة لصاحب الـ 37 عام.

ومن المقرر أن يحصل اللاعب على راتب سنوي مع الراقي قدره 75 مليون يورو في الموسم الواحد، بإجمالي قيمة العقد 150 مليون يورو، والتي تعادل 600 مليون ريال سعودي تقريبًا.

انتهى عقد راموس مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم المنقضي، و أعلن الفريق الفرنسي رحيل مدافعه الذي يمكنه الانتقال لأي فريق الآن مجانًا، ليتكلف ناديه الجديد الراتب السنوي فقط.

جمهور الأهلي يغازل سيرجيو راموس

و ظهر في الساعات القليلة الماضية اعجاب راموس بأحد منشورات جمهور الأهلي عن اللاعب لوكا مودريتش و التي جعلت جمهور الراقي تطالب بالتعاقد مع المدافع الإسباني المخضرم.

كما تهتم إدارة النادي الأهلي بالتعاقد مع المدرب البرتغالي جوزية مورينيو، ليكون المدير الفني للفريق خلفًا للمدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني .

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