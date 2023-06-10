الاتحاد العام للمصريين بالخارج يلتقي بأحد العلماء في مجال الطاقة والمخلفات الصناعية

استقبل المهندس إسماعيل احمد علي، رئيس مجلس إداره الاتحاد العام للمصريين في الخارج، الدكتور المهندس أحمد سعيد أبوسيد العالم في مجال البترول والأبار والمخلفات الصناعية وهو رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات العالمية المتخصصة في قطاع الطاقة والمناخ، وتعمل إحدى شركاتها في مجال دفن المخلفات العضوية من محطات الصرف الصحي.

وتقدم الدكتور المهندس احمد سعيد بمشروع لوزارة الهجرة أشار فيه الى ضرورة أن تكون مصر رائده في مجال عزل الكربون .

حضر الاستقبال المستشار محمد أبو العيش عضو مجلس اداره الاتحاد والسيد صفوت البنا ، والدكتور احمد ياقوت، و الدكتور سامح عباس .

واطلع الدكتور احمد سعيد على المقر الرئيسي في القاهره نظراً لكونه أحد الأعضاء في فرع امريكا وقد اطلع ايضاً علي نشاطات الاتحاد والخدمات التي يقدمها لابنائنا في الخارج في كل أنحاء العالم وخاصه في مجال الصحه والتعليم وخدمة الجاليات المصرية حول العالم .

هذا وقد أشار الدكتور ابوسيد الي مبادرة تدريس الطلبة باللغة العربية والتي يتبناها المجتمع العربي في هيوستن.

وأقام الاتحاد العام للمصريين في الخارج، مؤخرًا، ندوة والتي إقامها بحضور أعضائه، بمشاركة عدد من الطلاب المصريين العائدين من السودان، لمناقشة أوضاعهم ومطالبهم بعد عودتهم لأرض الوطن واستكمال الدراسة به.

الحضور

وانطلقت الندوة بمقر الاتحاد العام للمصريين في الخارج، بحضور المهندس إسماعيل أحمد علي رئيس الإتحاد، والأستاذ عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، والاستاذ سعيد مغربي عضو مجلس إدارة الاتحاد، والأستاذ محمد فريد عضو مجلس إدارة الاتحاد، والأستاذ محمد أبوالعيش عضو مجلس إدارة الاتحاد أيضا.

تكريم

وفي نهاية الندوة، كرم الاتحاد العام للمصريين بالخارج مجموعة من الشباب المصري الذين ساهموا في تقديم العون لإخوانهم وزملائهم من الطلبة في السودان والذين ساهموا في عملية الإجلاء والتي أشرفت عليها الحكومة المصرية، بالتعاون والتنسيق مع كافة جهات الدولة .

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