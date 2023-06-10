السبت 10 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ميديا

السودانيون يستغلون "هدنة اليوم" في النزوح لمناطق آمنة

السودان
السودان

بدأت اليوم السبت، هدنة جديدة بين طرفي الاشتباكات في السودان، يلتزم خلالها الطرفان بوقف كامل لإطلاق النار في جميع أنحاء البلاد لمدة 24 ساعة.

txt

السيسي: مصر استقبلت 200 ألف وافد من السودان (شاهد)

txt

هدنة جديدة في السودان لـ24 ساعة برعاية السعودية وأمريكا

وشهدت الساعات الماضية عمليات نزوح المواطنين من مناطق الاشتباكات والاتجاه لأخرى آمنة نحو اتجاه شمال الخرطوم، لافتًا إلى أن المواطن السوداني استغل الهدنة القصيرة للخروج خوفًا من أن تتبع الهدنة معارك عسكرية.

وتوقف التحليق للطيران الحربي، خلال الساعات الماضية وتحديدًا منذ ما يقارب 4 ساعات ونصف الساعة ، وكذلك القصف المدفعي من قاعدة وادي سيدنا العسكرية تجاه أهداف محددة سابقًا في محلية الخرطوم بحري ومحلية الخرطوم.

وقال مراسل "القاهرة الإخبارية" إن هناك التزامًا تامًا بالهدنة في مدينة أم درمان في جميع الأذرع التي تشهد عمليات عسكرية، لافتًا إلى أنه قبل الهدنة بنصف ساعة جرى قصف مدفعي وتحليق بالطيران على أهداف في محلية شرق النيل.

وتابع أن القصف استهدف مناطق تحت سيطرة قوات الدعم السريع، مشيرًا إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي تحدثت عن الهدنة والإشادة بالالتزام بها بعدما تضرر المواطن السوداني من صوت المدفعيات.

مواد متعلقة

أصوات الرصاص تطغى على أنين المرضى في السودان.. فيديو

البرهان ينهي مهام رؤساء ولايات بعد زيادة الاشتباكات في السودان

ممثل السودان بالأمم المتحدة: لا نقبل التشكيك في قواتنا المسلحة

الانفجارات تهز السودان.. والكلاب تنهش جثث الضحايا المتحللة بشوارع الخرطوم

حرب السودان.. قوات الدعم السريع تسيطر على المتحف القومي في الخرطوم

تجدد الاشتباكات في السودان بعد وقف محادثات جدة.. معاناة يشهدها المواطنون
الجريدة الورقية