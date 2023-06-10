السودانيون يستغلون "هدنة اليوم" في النزوح لمناطق آمنة

بدأت اليوم السبت، هدنة جديدة بين طرفي الاشتباكات في السودان، يلتزم خلالها الطرفان بوقف كامل لإطلاق النار في جميع أنحاء البلاد لمدة 24 ساعة.

وشهدت الساعات الماضية عمليات نزوح المواطنين من مناطق الاشتباكات والاتجاه لأخرى آمنة نحو اتجاه شمال الخرطوم، لافتًا إلى أن المواطن السوداني استغل الهدنة القصيرة للخروج خوفًا من أن تتبع الهدنة معارك عسكرية.

وتوقف التحليق للطيران الحربي، خلال الساعات الماضية وتحديدًا منذ ما يقارب 4 ساعات ونصف الساعة ، وكذلك القصف المدفعي من قاعدة وادي سيدنا العسكرية تجاه أهداف محددة سابقًا في محلية الخرطوم بحري ومحلية الخرطوم.

وقال مراسل "القاهرة الإخبارية" إن هناك التزامًا تامًا بالهدنة في مدينة أم درمان في جميع الأذرع التي تشهد عمليات عسكرية، لافتًا إلى أنه قبل الهدنة بنصف ساعة جرى قصف مدفعي وتحليق بالطيران على أهداف في محلية شرق النيل.

وتابع أن القصف استهدف مناطق تحت سيطرة قوات الدعم السريع، مشيرًا إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي تحدثت عن الهدنة والإشادة بالالتزام بها بعدما تضرر المواطن السوداني من صوت المدفعيات.