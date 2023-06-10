القيمة التسويقية للاعبي مانشستر سيتي وإنترميلان..تفوق ضخم للفريق السماوي

القيمة التسويقية

يترقب عشاق الساحرة المستديرة، مساء اليوم السبت نهائي دوري أبطال أوروبا، والذي يجمع بين مانشستر سيتي وإنترميلان على ملعب أتاتورك بالعاصمة التركية أسطنبول.



وتأهل مانشستر سيتي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه على ريال مدريد حامل اللقب ، بخماسية مقابل هدف مجموع المباراتين، فيما صعد إنترميلان للنهائي الأوروبي بعد تخطيه جاره ميلان بثلاثية نظيفة مجموع المباراتين.

القيمة التسويقية للاعبي مانشستر سيتي وإنترميلان:



لاوتارو مارتينيز و إرلينج هالاند

ويتفوق مانشستر سيتي بشكل كبير على إنتر ميلان، في القيمة التسويقية، حيث يتفوق بضعف القيمة التسويقية للنيراتزوري.



تبلغ القيمة التسويقية لمانشستر سيتي 1.05 مليار يورو، قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، ضد إنتر ميلان.



فيما جاءت القيمة التسويقية للاعبي إنترميلان 534 مليون يورو ذلك قبل النهائي الأوروبي المرتقب ضد مانشستر سيتي.



ويذاع اللقاء المرتقب بين مانشستر سيتي ونظيره إنتر ميلان الليلة في نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2022 ـ 2023 على شبكة قنوات بى ان سبورت الناقل الحصري للبطولة، والتى تبث اللقاء عبر شاشتها 1 bein sport .



وتنطلق صافرة مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان بنهائي دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب أتاتورك في العاصمة التركية إسطنبول.

وينتظر رقم تاريخي النجم الجزائري، رياض محرز، في نهائي دوري أبطال أوروبا حال تتويجه باللقب الأوروبي.



في حال نجح الجزائري رياض محرز في الفوز بدوري أبطال أوروبا مع مانشستر سيتي سيصبح خامس لاعب عربي في التاريخ يحقق اللقب الأوروبي بعد محمد صلاح نجم ليفربول ورابح ماجر لاعب بورتو، وأشرف حكيمي لاعب ريال مدريد السابق، وحكيم زياش لاعب تشيلسي، وثاني لاعب جزائري يصل إلى ذلك الإنجاز.



ويعد الجزائري رابح مجر هو أول لاعب عربي يحقق لقب دوري أبطال أوروبا وذلك عندما رفع الكأس “ذات الأذنين” مع بورتو البرتغالي في عام 1987.



وتعد الأندية الإسبانية هي الأكثر تتويجًا بمسابقة دوري أبطال أوروبا برصيد 19 لقبًا.

وكان ريال مدريد قد فاز باللقب التاسع عشر للأندية الإسبانية في دوري أبطال أوروبا بعد تغلب على ليفربول بهدف من دون رد في نهائي العام الماضي.



ويعتبر ريال مدريد هو الفريق الأكثر تتويجًا بمسابقة دوري أبطال أوروبا بعد رفع اللقب في 14 مناسبة ويأتي خلفه ميلان الإيطالي برصيد 7 ألقاب.







