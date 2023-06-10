الدقهلية تنتهى من كافة استعدادات إجراءات امتحانات الثانوية العامة

أكد ناصر شعبان وكيل وزارة تعليم الدقهلية، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مدارس المحافظة ومراجعة كافة اللجان والاستراحات الخاصة بإمتحانات الثانويه العامة لاستقبال ٥٣ الف ٤١٤ طالب وطالبة (علمى علوم ٣١٦٨٨ وعلى رياضة ٧٣٢٧ والشعبة الأدبية ١٤٠٥٤ طالب وطالبة وعدد طلاب المنازل ٤٣٢٠ والخدمات ٢١٨٨ والدبلومه الأمريكية ٣٤٤).

وأضاف شعبان، أن إجمالى اللجان ١٥١ لجنه امتحانية ( ١٤٧ لجنه امتحانية ) (ولجنة النور للمكفوفين ولجنة السجن بجمصة ولجنة مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بجمصة ولجنة معهد الأورام بالمنصورة)

وأوضح شعبان، أنه تم عمل بروتوكول تعاون مع مديرية أمن الدقهلية لتأمين اللجان و مركز توزيع الأسئلة لتأمين أوراق الأسئلة كما تم عمل بروتوكول تعاون مع مديرية الصحة لتوفير طبيب أو زائره صحية داخل كل لجنة امتحانية كما تم التنسيق مع الوحدات المحلية بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات أمام اللجان الامتحانية كما تم التنسيق مع مديرية التموين لتوفير احتياجات القائمين على العملية الامتحانية بالاستراحات

وأشار وكيل الوزارة، إلى توافر الاعداد الكافية من كتيبات المفاهيم لطلاب الثانوية العامة وتوزيعها على جميع الإدارات التعليمية لتوزيعها على كافة اللجان الامتحانية

وصرح ان تم تشكيل غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لتذليل العقبات وحل المشكلات التى قد تواجه رؤساء اللجان أثناء سير اللجان الامتحانية

ومن المقرر أن تنطلق امتحانات الثانوية العامة يوم الأثنين الموافق ١٢ يونيو حتى الخميس ١٣ يوليو .