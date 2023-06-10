اليوم احتفالية توديع أول أفواج الحجاج بمطار القاهرة

شهد مطار القاهرة الدولي اليوم السبت 10 يونيو احتفالية توديع أول أفواج حجاج بيت الله الحرام لعام 1444هـــ/2023م من حجاج القرعة المغادرين إلى الأراضي الحجازية بحضور عدد من الوزراء وقيادات مطار القاهرة.

حضور احتفالية توديع أول أفواج حجاج القرعة

و من المقرر أن يحضر الاحتفالية الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدني و الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي و قيادات الشركة الوطنية مصر للطيران على رأسهم المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران و المهندس محمد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات و الملاحة الجوية و المحاسب مجدى إسحاق رئيس ميناء القاهرة الجوي ولفيف من قيادات قطاع الطيران المدنى .

وينعقد على هامش الاحتفالية التي ستقام داخل الصالة الموسمية المخصصة لرحلات الحج والعمرة بمطار القاهرة مؤتمرا صحفيا لمناقشة إجراءات سفر الحجاج إلى الأراضي المقدسة.



