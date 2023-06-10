السبت 10 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

اليوم احتفالية توديع أول أفواج الحجاج بمطار القاهرة

بوابة الوفد الإلكترونية

شهد مطار القاهرة الدولي اليوم السبت 10 يونيو احتفالية توديع أول أفواج حجاج بيت الله الحرام لعام 1444هـــ/2023م من حجاج القرعة المغادرين إلى الأراضي الحجازية بحضور عدد من الوزراء وقيادات مطار القاهرة.

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القباج تودع أول أفواج حجاج بيت الله الحرام بحضور وزير الطيران المدني

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مغادرة أول فوج من حجاج القرعة إلى الأراضى المقدسة

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بالمزمار البلدي والتهاني حجاج الجمعيات يودعون ذويهم

حضور احتفالية توديع أول أفواج حجاج القرعة 

 

و من المقرر أن يحضر الاحتفالية الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدني و الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي و قيادات الشركة الوطنية مصر للطيران على رأسهم المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران و المهندس محمد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات و الملاحة الجوية و المحاسب مجدى إسحاق رئيس ميناء القاهرة الجوي ولفيف من قيادات قطاع الطيران المدنى .

وينعقد على هامش الاحتفالية التي ستقام داخل الصالة الموسمية  المخصصة لرحلات الحج والعمرة  بمطار القاهرة مؤتمرا صحفيا لمناقشة إجراءات سفر الحجاج إلى الأراضي المقدسة.
 
 

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