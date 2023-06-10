الشباب والرياضة تشارك في اجتماعات اللجنة العليا المصرية - العراقية المشتركة

شارك وفد من وزارة الشباب والرياضة في اجتماعات اللجنة العليا المصرية - العراقية المشتركة ، بحضور ممثلي عدد من الوزارات والهيئات والجهات المصرية والعراقية وذلك بتكليف من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة .

بدأت الاجتماعات بجلسة افتتاحية للجنة العليا المشتركة على مستوى الخبراء ، والتي شهدت كلمات لرؤساء الوفدين المصري والعراقي ، اعقبها اجتماعات مطولة للجان الفرعية بين البلدين في مختلف المجالات .

وشهدت اجتماعات الشباب والرياضة عدداً من المناقشات الثرية حول تطوير التعاون الثنائي المصري العراقي في قطاعي الشباب والرياضة، في اطار الخبرات المصرية والعراقية في المجالين ، وفي ضوء العلاقات التاريخية بين البلدين.



وشارك من وزارة الشباب والرياضة الدكتوره منال جمال - وكيل الوزارة رئيس الادارة المركزية لتمكين الشباب ، الدكتور عبد الله الباطش مساعد وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية الشبابية ، الدكتور عبد الاول محمد مساعد وزير الشباب والرياضة لشئون البطولة ، الدكتور محمد حسن معاون وزير الشباب والرياضة لتطوير القدرات ، رانيا سامي مدير عام العلاقات الدولية والاتفاقيات بوزارة الشباب والرياضة ، ايه عادل منسق العلاقات الدولية بوزارة الشباب والرياضة .