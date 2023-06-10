السبت 10 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

الشباب والرياضة تشارك في اجتماعات اللجنة العليا المصرية - العراقية المشتركة

بوابة الوفد الإلكترونية

شارك وفد من وزارة الشباب والرياضة في اجتماعات اللجنة العليا المصرية - العراقية المشتركة ،  بحضور ممثلي عدد من الوزارات والهيئات والجهات المصرية والعراقية وذلك بتكليف من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة .

بدأت  الاجتماعات  بجلسة افتتاحية للجنة العليا المشتركة على مستوى الخبراء ، والتي شهدت كلمات لرؤساء الوفدين المصري والعراقي ، اعقبها  اجتماعات مطولة للجان  الفرعية بين البلدين في مختلف المجالات  .

وشهدت اجتماعات الشباب والرياضة عدداً من  المناقشات الثرية حول تطوير التعاون الثنائي المصري العراقي في قطاعي الشباب والرياضة، في اطار الخبرات المصرية والعراقية في المجالين ، وفي ضوء العلاقات التاريخية بين البلدين.

وشارك من وزارة الشباب والرياضة الدكتوره منال جمال - وكيل الوزارة رئيس الادارة المركزية لتمكين الشباب ، الدكتور عبد الله الباطش مساعد وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية الشبابية ، الدكتور عبد الاول محمد مساعد وزير الشباب والرياضة لشئون البطولة ، الدكتور محمد حسن معاون وزير الشباب والرياضة لتطوير القدرات ، رانيا سامي مدير عام العلاقات الدولية والاتفاقيات بوزارة الشباب والرياضة ، ايه عادل منسق العلاقات الدولية بوزارة الشباب والرياضة .

مواد متعلقة

دب يتجول قرب البيت الأبيض ومبنى الكابيتول (شاهد)

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية للعام 2023

القباج تودع أول أفواج حجاج بيت الله الحرام بحضور وزير الطيران المدني

الاتحاد يحدد بديل أحمد حجازي قبل كأس العالم
الجريدة الورقية