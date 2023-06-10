تحرير 339 محضر لحملات تفتيشية على الأسواق والمحلات بالغربية

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، عن تحرير 339 محضر خلال الحملات التفتيشية التي تقوم بها اللجان المشكلة لمتابعة الأسواق ومنافذ بيع المواد الغذائية والمخابز، وذلك خلال 48 ساعة بقرى ومدن ( طنطا، السنطة، زفتى، بسيون، كفر الزيات وقطور).

وأوضح المحافظ، أن اللجان تضم ممثلين من ( مديرية الطبي البيطري، مديرية الصحة، مديرية التموين، هيئة سلامة الغذاء، مباحث التموين ورؤساء المراكز والمدن والأحياء) حيث تم المرور على الأسواق والمنافذ والمحال الخاصة ببيع السلع الغذائية إلى جانب المرور على المخابز البلدية، وتم تحرير 120 محضر من قبل مديرية التموين مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار،عدم وجود لوحة تشغيل، نقص وزن رغيف الخبز، التصرف في دقيق مدعم، حقن دواجن بالمياه، عدم وجود ميزان حساس، عدم مطابقة مواصفات العجين، تجميع خبز مدعم، عدم إعلان قائمة التموين.

وأضاف محافظ الغربية، أن مديرية الصحة قامت خلال المرور بتحرير 163 محضر لعدم حمل شهادات صحية وعدم استيفاء الاشتراطات الصحية إلى جانب بيع مثلجات غير صالحة، كما حررت هيئة سلامة الغذاء 11 محضر لضبط منتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي إلى جانب تحرير مديرية الطب البيطري لعدد 7 محاضر لبيع لحوم مكشوفة ومذبوحة خارج السلخانة، بالإضافة إلى تحرير الوحدات المحلية لعدد 34 محضر نظافة وإشغال للطريق.

وقال رحمي، إن الحملات قامت بإعدام 72 عبوة عصير فاسدة وتحريز 9180 عبوة عصير مشتبه في صلاحيتها، إلى جانب إعدام 31 كجم أغذية متنوعة غير صالحة للاستخدام الآدمي و 10 عبوات آيس كريم فاسدة، فضلاً عن ضبط 1395 كيلو رنجة مشتبه في صلاحيتها 1025 كيلو رنجة غير صالحة، 4272 عبوة مياه غازية مجهولة المصدر ومشتبه في صلاحيتها.

وتهيب محافظة الغربية المواطنين بضرورة مراجعة تاريخ الصلاحية المدون على المنتجات قبل الشراء مع الإبلاغ الفوري عن المخالفين على أرقام الشكاوى الآتية (مبادرة الغربية بتتغير بيكم على خدمة الواتس آب " ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٦ و٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٧ " أو عبر غرفة عمليات المحافظة ٠٤٠٣٣٤١٢٣٣).