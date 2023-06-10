وزارة الرياضة تشارك في اجتماعات اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة

شارك وفد من وزارة الشباب والرياضة في اجتماعات اللجنة العليا المصرية - العراقية المشتركة ، بتكليف من الاستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، بحضور ممثلي عدداً من الوزارات والهيئات والجهات المصرية والعراقية.

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بدأت الاجتماعات بجلسة افتتاحية للجنة العليا المشتركة على مستوى الخبراء ، والتي شهدت كلمات لرؤساء الوفدين المصري والعراقي ، اعقبها اجتماعات مطولة للجان الفرعية بين البلدين في مختلف المجالات .

وشهدت اجتماعات الشباب والرياضة عدداً من المناقشات الثرية حول تطوير التعاون الثنائي المصري العراقي في قطاعي الشباب والرياضة، في اطار الخبرات المصرية والعراقية في المجالين ، وفي ضوء العلاقات التاريخية بين البلدين.



وشارك من وزارة الشباب والرياضة الدكتوره منال جمال - وكيل الوزارة رئيس الادارة المركزية لتمكين الشباب ، الدكتور عبد الله الباطش مساعد وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية الشبابية ، الدكتور عبد الاول محمد مساعد وزير الشباب والرياضة لشئون البطولة ، الدكتور محمد حسن معاون وزير الشباب والرياضة لتطوير القدرات ، رانيا سامي مدير عام العلاقات الدولية والاتفاقيات بوزارة الشباب والرياضة ، ايه عادل منسق العلاقات الدولية بوزارة الشباب والرياضة .

وزارة الشباب والرياضة تطلق النسخة التاسعة دوري الأندية الصغيرة بالاحياء الشعبية

في سياق أخر تنظم وزارة الشباب و الرياضة متمثلة في الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية الإدارة العامة للقاعدة الشعبية النسخة التاسعة لدوري الأندية الصغيره بالأحياء و الساحات الشعبيه والشوارع تحت شعار "دوري الشوارع" في خماسي كره القدم وكره اليد وتنس الطاوله بمشاركة ٢٠٠٠٠ مشارك ومشاركه من مواليد ٢٠٠٦ الي مواليد ٢٠١٠



و تبدأ اللقاءات عن طريق دوري من دور واحد ومن المقرر أن يتم تصفيات علي مستوي كل محافظة علي ان يعقبه لقاء نهائي مجمع علي مستوي محافظات الجمهورية بالإضافة إلي اكتشاف المواهب المميزة من خلال الدوري لرعايتهم رياضيا.



يهدف الدورى إلى توسيع قاعدة ممارسة الرياضة، وحث المجتمع على ممارسة الرياضة



يأتي ذلك ضمن سياسة وزارة الشباب والرياضة لنشر الرياضة داخل المجتمع و جعلها أسلوب حياة، و فى ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتشجيع المواطنين علي ممارسة و الرياضة.