دب يتجول قرب البيت الأبيض ومبنى الكابيتول (شاهد)

أصاب دب أسود صغير قاطني حي هادئ في شمال شرق واشنطن بالفزع، عندما استيقظوا ليجدوه يتجول في الساحات الخلفية لمنازلهم ويفتش في صناديق القمامة.

ووثق مقطع فيديو عرضته فضائية "العربية"، اليوم السبت، لحظة تجول الدب في شوارع واشنطن بالقرب من البيت الأبيض ومبنى الكابيتول .

ويظهر الفيديو لحظة تجول الدب في الشوارع وفزع الأهالي .

وأثارت صور الدب المتجول، تم اصطياده، ضجة في الأوساط الأميركية، حيث تم رصده وهو يتجول في حي بروكلاند، على بعد أقل من خمسة أميال من مبنى الكابيتول والبيت الأبيض.

وفرضت السلطات طوقًا في الحي لإبعاد السكان، وعندما تسلق الدب الصغير شجرة استخدمت الشرطة صفارات لتشتيته عن الهبوط حتى تستعد له طواقم الصيد.

يشار إلى أن الدب، الذي يبلغ وزنه 200 رطل تقريبا، أضحى حديث حي بروكلاند منذ أن شوهد في وقت مبكر من صباح يوم الجمعة في شارع فرانكلين.

وبعد هبوط الدب، قال مسؤول بمنظمة "هيومين ريسكيو ألاينس" إنه سيتم فحصه طبيًا، ثم إطلاق سراحه في البرية.

وأحضر بعض السكان مناظير لمشاهدته عن قرب وهو يتجول، في حين قرر آخرون أخذ إجازة من العمل لمعرفة مصير الحيوان.

أنواع الدببة:

هناك الكثير من أنواع الدببة والعديد من الأنواع الفرعية التي تعيش في جميع أنحاء العالم، وقد أثبت السجلات الأحفورية والتاريخية أنه في وقت ما ربما كان هناك المئات من أنواع الدببة في جميع أنحاء العالم ، في جميع القارات باستثناء القارة القطبية الجنوبية وأستراليا.

وعلى سبيل المثال الدب البني ، هناك ما يصل إلى 90 نوعًا فرعيًا، وهناك قائمة بـ 5 أنواع من الدببة في العالم وأوصافًا لما يجعل كل نوع من أنواع الدببة متميزًا عن بقية الأنواع..

دب الباندا:

يعد الباندا العملاقة هو نوع من أنواع الدببة النادرة والمهددة بالانقراض والمحمية والمقتصرة على جنوب وسط الصين، ووفقًا لآخر إحصاء، لا يزال هناك 1864 من حيوانات الباندا تعيش في البرية.

واعتاد العلم على الاعتقاد بأن الباندا العملاقة كانت عضوًا في عائلة الراكون ، لكن تحليلات الحمض النووي أثبتت أنها خاطئة، على عكس الدببة الأخرى ، لا تدخل الباندا السبات ولكنها تتحرك فقط إلى ارتفاعات منخفضة في الشتاء للتدفئة والارتفاعات الأعلى والأكثر برودة في الصيف.

يشتهرون بحب الخيزران ويستهلكون ما يصل إلى 20 كيلوجرامًا من هذا النبات كل يوم، وتزن أنثى الباندا بحوالي 100 كيلوجرام وشبل مولودها الجديد 100 جرام فقط، وفي العالم العلمي، لا يزال الأمر غامضًا فيما يتعلق بمثل هذا التفاوت في الحجم الأمهات، في الواقع، أكبر بـ 900 مرة من الأطفال حديثي الولادة، إلى جانب كونها صغيرة جدًا، فإن الأشبال يولدون أيضًا وردية اللون وبلا شعر وأعمى أمريكا الشمالية الدب الأسود.