أبرز مطالب الأطباء المصريين في المملكة المتحدة من الحكومة المصرية

يتزايد عدد الأطباء المصريين في المملكة المتحدة بوتيرة كبيرة، ويعملون في مختلف المستشفيات، حيث إن اكتر من ثلث الأطباء في المملكة المتحدة من الأجانب، وفي هذا الصدد طالب الأطباء المصريين هناك، بوجود مشروع أو مبادرة للتعاون يتم طرحها بين الأطباء المصريين هناك ووزارتي الهجرة والصحة، لوضع إطار مؤسسي لمشاركة الأطباء في تقديم خدمات طبية مجانية تستهدف المناطق النائية، ومشاركتهم كذلك في عمليات تدريب شباب الأطباء ونقل خبراتهم العميقة في هذا المجال إلى مصر، حيث إن هناك رغبة أكيدة من الأطباء المصريين في المملكة المتحدة لمساعدة وطنهم.

مشاركة الأطباء المصريين بالمملكة المتحدة في تقديم الخدمات الطبية

وفي هذا الشأن، أكدت السفيرة سها جندي، أنها ستنسق مع وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، لمشاركة الأطباء المصريين بالمملكة المتحدة في تقديم الخدمات الطبية بشكل أوسع، خلال فترات إجازاتهم بمصر، في عدد من المستشفيات بناء على طلبهم، وكذلك التنسيق لتنظيم تدريبات لشباب الأطباء المصريين والاستفادة من خبرات أطبائنا بالخارج، بما يحقق أقصى استفادة في هذا الملف.

وأكدت وزيرة الهجرة، أن اطباء مصر في الخارج يمتلكون جودة تعليم عالية ويتمتعون بخبرات وكفاءات مميزة، ما يجعل الدولة أكثر حرصاً على خلق مسارات وقنوات اتصال مستدامة بينهم وبين وطنهم الأم ودمجهم في خطط التنمية بما يعود على المواطن المصري بالنفع.

شهادة الادخار الجديد



كما طالبوا بأن تكون شهادة الادخار الجديد التي طرحتها البنوك للمصريين بالخارج، بعدة عمليات وليست بالدولار فقط، ووضع ضمانات تخوف واضحة لاسترداد هذه الشهادات في أي وقت، واقترحوا أيضًا إطلاق منصة للمصريين بالخارج، تستهدف الاستفادة من الكفاءات المصرية بالخارج، يتم التسجيل من خلالها لطرح أفكارهم في كيفية تقديم المساعدة لوطنهم مصر، بجانب مقترح إعداد برامج سياحية من قبل شركة مصر للطيران موجهة للمصريين والأجانب أيضا، وسيشجع ذلك السائحين لزيارة مصر.

يأتي ذلك ضمن مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، عقدت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لقاء افتراضيا عبر الفيديو كونفرانس، مع 45 مصريا من رموز الجالية المصرية في جمهورية أيرلندا واسكتلندا وأيرلندا الشمالية، لمناقشة أوضاع الجالية والاستماع إلى أفكارهم وأطروحاتهم الخاصة بخلق مزيد من الربط بين أعضاء الجالية ووطنهم مصر خلال الفترة المقبلة، بما يلبي احتياجات المصريين في هذه الدول.

جاء ذلك بحضور السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، والسفير محمد ثروت سليم، سفير مصر في أيرلندا، السفير محمد أبو الخير قنصل عام مصر في لندن.

