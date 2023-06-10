كريم عفيفي يستعد لتصوير "أصل الحكاية" من توقيع محمد أمين

يستعد الفنان كريم عفيفي، خلال الفترة المقبلة لتصوير مشاهده في فيلم «أصل الحكاية»، من تأليف وإخراج محمد أمين، تمهيداَ لطرحه في دور العرض نهاية العام الجاري، بينما الموعد النهائي للعرض لم يحدد بعد.

شخصية كريم عفيفي

ويجسد كريم عفيفي، خلال أحداث فيلم «أصل الحكاية» شخصية تحمل أسم «فريد»، ومن المقرر أن يصور مشاهده خلال الفترة المقبلة .

اقرأ أيضًا

كريم عفيفي يشارك دنيا سمير غانم في أنستونا



فيلم «أصل الحكاية» بطولة خالد الصاوي، شيري عادل، وبيومي فؤاد، وكريم عفيفي، هالة فاخر واَخرين، وهو من تأليف وإخراج محمد أمين، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق.

كريم عفيفي

وفي سياق اَخر، ينتظر كريم عفيفي، عرض فيلم «مطرح مطروح» في دور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة ،و يشاركه البطولة كل من محمود حميدة، وشيماء سيف، وليلى أحمد زاهر، وسامي مغاوري، ومحمد السعدني، وأيضا النجم العالمي سكوت أدكنز الشهير بشخصية «بويكا»، والعمل من تأليف محمد عز، وإخراج وائل إحسان، وإنتاج محمد السبكي.

آخر أعمال كريم عفيفي

يذكر أن اَخر أعمال كريم عفيفي، مسلسل «رمضان كريم 2»، الذي عرض رمضان الماضي، بطولة سيد رجب وسلوى عثمان ونجلاء بدر ومحمد لطفي وصبري فواز، وبيومي فؤاد وسلوى خطاب وويزو، والعمل من إخراج سامح عبدالعزيز، وتأليف أحمد عبدالله.

كريم عفيفي

وكان شوق الفنان كريم عفيفي، جمهوره ومتابعيه لفيلم "مطرح مطروح"، حيث نشر بوستر الفيلم عبر خاصية الأستوري بحسابه على موقع "إنستجرام"، وكتب قائلا: "استعدوا بقي هانت".

اقرأ أيضًَا

كريم عفيفي يستعد لفيلمه الجديد مطرح مطروح

قصة مطرح مطروح

وتدور أحداث فيلم «مطرح مطروح» في إطار اجتماعي كوميدي، ويجسد النجم العالمي سكوت أدكنز، الشهير بـ«بويكا»، خلال الأحداث شخصية شاب أجنبي يتعارك مع عدد من صناع الفيلم، في إطار من الأكشن، حيث يظهر في مصر ولديه العديد من الأصدقاء، إلاّ أنه يدخل في العديد من الصراعات الممتلئة بالإثارة.

كريم عفيفي

أبطال مطرح مطروح

يذكر أن "مطرح مطروح" بطولة كريم فهمي، محمود حميدة، شيماء سيف، ليلى أحمد زاهر، سامي مغاوري، محمد السعدني،وأيضا النجم العالمي سكوت أدكنز الشهير بشخصية «بويكا»، من تأليف محمد عز، وإخراج وائل إحسان، إنتاج محمد السبكي.