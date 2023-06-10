السبت 10 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

اقتصاد

حماية المستثمر يوقع 4 عقود لإدارة محافظ الأوراق المالية

محمود منتصر رئيس
محمود منتصر رئيس صندوق حماية المستثمر

وافق مجلس ادارة الصندوق علي إسناد ادارة محافظه المالية لعدد 4 شركات من كبري الشركات العاملة في السوق المصري وذلك بعد حصوله علي موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد ..علي استثمار نسبة 10% من أموال الصندوق المتاحة وفقا للمادة الثامنة عشر من قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 2339 لسنة 2019.

هذا وقد أسفرت لجنة تقييم العروض عن فوز 4 شركات من بين 9 شركات عاملة في هذا المجال وهم :

-شركة EFG هيرمس.

-شركة الاهلي للاستثمارات.

-شركة بلتون.

- شركة NI كابيتال.

وقد قام محمود منتصر رئيس مجلس ادارة الصندوق بتوقيع العقود مع ممثلي الشركات 

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