رئيس الدوما الروسي يتهم الدول الاتحاد الأوروبي بالقتال ضد بلاده

اتهم رئيس مجلس الدوما الروسي (مجلس النواب)، فياتشيسلاف فولودين، دول الاتحاد الأوروبي بالقتال ضد بلاده وتظاهر قادتها بأنهم لا علاقة لهم بذلك.

وقال فولودين على قناته في "تلجرام" اليوم السبت:"إن دول الاتحاد الأوروبي تقاتل ضد بلدنا، ومعداتها العسكرية وأسلحتها التي في أيدي مقاتلي نظام كييف، تستخدم في شن هجمات على الأراضي الروسية وعلى السكان المدنيين".

وأضاف: " في الوقت نفسه، يتظاهر زعماء الدول الأوروبية بأنه لا علاقة لهم بهذا الأمر، وأن الرئيس الأوكراني وأتباعه يستخدمون الأسلحة دون علمهم وذلك بدلا من إدانة هذه الجرائم الدموية علنا، حيث يفضلون مناقشة العقوبات ضد روسيا.

وكانت روسيا قد أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى دول حلف "الناتو" تتعلق بتوريد الأسلحة إلى أوكرانيا.

ومن جانبه، أشار وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لبلاده، موضحا أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا.

زيادة أعداد المتطوعين في الجيش الروسي للدفاع عن وطنهم

قال نائب وزير الدفاع، نيكولاي بانكوف، إن وزارة الدفاع الروسية تلاحظ زيادة كبيرة في عدد المواطنين الذين يرغبون في الدفاع عن الوطن في تشكيلات المتطوعين.

وبحسب وزارة الدفاع، عقد نائب وزير الدفاع الروسي، نيكولاي بانكوف، اجتماعا حول تجنيد العسكريين في القوات الروسية بموجب عقود.

وأوضح بانكوف خلال الاجتماع: "بالنسبة لدخول المواطنين في الخدمة التعاقدية في القوات المسلحة الروسية، لدينا زيادة كبيرة في عدد المواطنين الذين يرغبون في الدفاع عن الوطن في تشكيلات المتطوعين".

وأشار بانكوف إلى أنه: "خلال عشرة أيام من الشهر الجاري، تم قبول أكثر من 13.5 ألف شخص للحصول على عقد، وهو ما يزيد 2.1 مرة عن نفس الفترة في مايو، و3.1 مرات أكثر من في أبريل 2023".

وبحسب وزارة الدفاع: "من أجل زيادة فعالية استخدام تشكيلات المتطوعين كجزء من المجموعة المشتركة للقوات، وقع وزير الدفاع في روسيا الاتحادية سيرغي شويغو أمرًا يحدد إجراءات تنظيم أنشطة الخدمة للمنظمات التطوعية".

ضربة روسية تُلحق أضرارًا بمطار عسكري أوكراني

قال حاكم منطقة بولتافا الأوكرانية دميترو لونين، اليوم السبت، إن روسيا أطلقت صواريخ وطائرات مسيرة هجومية على المنطقة الواقعة وسط أوكرانيا خلال الليل مما تسبب في "بعض الأضرار بالبنية التحتية والمعدات" في مطار ميرهورود العسكري.

وأضاف على تلغرام أن الهجوم الذي استُخدمت فيه صواريخ باليستية وصواريخ كروز ألحق أيضا أضرارا بثمانية منازل وعدة مركبات. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وعلى الصعيد ذاته، قال الجيش الأوكراني إن 3 مدنيين قتلوا في هجوم بطائرات مسيرة روسية على مدينة أوديسا المطلة على البحر الأسود في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت بعد أن أدى سقوط حطام طائرة مسيرة على مبنى سكني إلى اندلاع حريق.

وقالت ناتاليا هومينيوك المتحدثة باسم القيادة الجنوبية للجيش الأوكراني إن الدفاعات الجوية في منطقة أوديسا أسقطت 8 طائرات مسيرة وصاروخين خلال الهجوم الروسي.

وهذا الهجوم هو الأحدث في موجة الضربات الجوية الليلية التي تستهدف مدنا أوكرانية في الأسابيع الماضية.

وذكرت المسؤولة العسكرية في بيان "نتيجة عمليات الإسقاط، سقط حطام إحدى الطائرات المسيرة على شقة على ارتفاع كبير، مما تسبب في نشوب حريق".

وقالت خدمات الطوارئ إن 27 شخصا، بينهم أطفال، أصيبوا لكن تم إخماد النيران بسرعة وإنقاذ 12 شخصا من المبنى.

8 صواريخ باليستية و35 طائرة مسيرة

وقالت السلطات الأوكرانية إن روسيا شنت هجوما بالطائرات المسيرة وصواريخ باليستية وكروز من نوع إسكندر، مشيرة إلى أن تعرض منطقتي أوديسا وخاركيف للهجمات.

وقالت إنه في المجموع، تم إطلاق 8 صواريخ من مختلف الأنواع و35 طائرة بدون طيار على البنية التحتية الحيوية والمنشآت العسكرية من الاتجاهين الشمالي والجنوبي.