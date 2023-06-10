ندوة إرشادية للتوعية" بمرض الجلد العقدي ومشروعات تنمية الثروة الحيوانية"

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية والداجنة، وزيادة إنتاجيتها مع رفع الوعي الطبي البيطري بين أصحاب المزارع والماشية، وذلك من خلال الاستمرار في تكثيف عقد الندوات، وتنظيم حملات التوعية الإرشادية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وفي هذا الإطار قامت مديرية الطب البيطري بالشرقية (إدارتي الإرشاد والخدمات ومكتب التأمين بالمديرية- قسم الإرشاد بإدارة منياالقمح البيطرية) بالاشتراك مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بتنظيم ندوة إرشادية بمضيفة الطوخي بقرية الجديدة مركز منيا القمح، بحضور عمدة القرية وعدد كبير من مربي الماشية بقرية الجديدة والقرى المجاورة.

وجاءت الندوة بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية من خلال التوعية بالأمراض الوبائية، وكيفية الوقاية منها، من خلال التحصين ضدها، والتعريف بالخدمات المقدمة من الدولة عن طريق الطب البيطري، ومنها مشروع التأمين على الثروة الحيوانية، لتلافي المخاطر التي قد يتعرض لها مربي الماشية، نتيجة النفوق أو الذبح الاضطراري.

كما تم عرض المشاريع الإنتاجية لزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية من اللحوم والألبان، لتوفير غذاء من أصل حيواني آمن وصحي، مثل مشروع تمويل شراء عجلات ثنائية الغرض، ومشروع تطوير مراكز تجميع الألبان، وأهميتها لمربي الحيوان والمجتمع.

وألقى الدكتور هشام عبد النبي كبير أخصائيين بالإدارة العامة للإرشاد، محاضرة عن التوعية بمرض التهاب الجلد العقدي، وخطورته على الثروة الحيوانية، وطرق العدوى وكيفية الوقاية منه.

كما ألقى دكتور عبدالله الشملي مدير إدارة الإرشاد بمديرية الطب البيطري، محاضرة بعنوان ( خدمات كثيرة تقدمها الدولة لتنمية الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها ) من خلالها عرض مشروع التأمين على الماشية عن طريق صندوق التأمين على الماشية، لتلافي مخاطر الآثار الإقتصادية والاجتماعية لمربي الحيوان لنفوق الحيوان، أو ذبحه اضطرارياً، ومشروع التحسين الوراثي، ومشروع تمويل شراء عجلات عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية بقروض مخفضة.

وشهدت الندوة مناقشة حرة، عرض فيها الحضور استفساراتهم، مقدمين الشكر للمحاضرين على المعلومات والإرشادات التي حصلوا عليها خلال الندوة، للوصول إلى غذاء صحي وآمن، للحفاظ على صحة و سلامة المواطنين.