ضبط 27 طن مستلزمات منظفات ومستحضرات مجهولة المصدر ببلبيس

وجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، فايزة عبدالرحمن، وكيلة وزارة تموين الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية الموجودة بنطاق المحافظة، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية، ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، قامت إدارة تموين بلبيس برئاسة أحمد حسين، مدير الإدارة، ومفتشي الإدارة بحملة رقابية وتفتيشية مفاجئة على الأنشطة التجارية، لضبط حركة البيع والشراء والتأكد من التزام أصحاب الأنشطة التجارية بالقرارات التموينية.

وأسفرت جهود الحملات عن تحرير محضر رقم ٩٠٩٢ جنح مركز بلبيس ضد صاحب مخزن منظفات ومستحضرات تجميل بالمنطقه الصناعية، وضبط ٢٧ طن مستلزمات منظفات ومستحضرات تجميل عبارة عن جلسرين، وسيلكون، ومياه بلسم، وجلسرين خام مجهول المصدر ومن دون فواتير، والمضبوطات تحت إذن وتصرفات النيابة العامة، وجارٍ العرض عليها واتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال المخالفين.