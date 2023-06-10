حملات توعوية لرواد القوافل الطبية المتنقلة بقرية بحر البقر 2

قال المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، إن فريق التوعية بالشركة نظم بالتنسيق مع الإدارة الصحية بالحسينية، يوم توعوي وتثقيفي لرواد القوافل الطبية المتنقلة بقرية بحر البقر 2 لرئاسة مركز ومدينة الحسينية.

وأكد أن هذا جاء للتوعية الأهالي بأهمية الحفاظ على المياه، وترشيد استهلاكها، وكيفية التخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحي، والحفاظ على البيئة، وشرح مفهوم التغيرات المناخية وآليات التكيف معها ، وكذلك تعريفهم بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وأهمية المشروعات القومية الجاري تنفيذها بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي .

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أنه على هامش فاعليات الحملات التوعوية تم استعراض الخدمات التي تقدمها الشركة مثل خدمة الخط الساخن 125 لتلقي الشكاوى وكيفية التسجيل وتطبيق قراءاتي لتسجيل القراءات الفعلية وكذلك عمل استطلاعات لآراء المواطنين وتسجيل الشكاوى والاستفسارات والمقترحات الخاصة بهم.

وتم توزيع مطبوعات ومطويات توعوية تحمل عدد من الرسائل الإرشادية.