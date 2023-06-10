القس أندرية زكي يترأس أولى فعاليات الحوار العربي الأوروبي

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يترأس الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، الأربعاء المقبل، أولى فعاليات الحوار العربي الاوروبي المقرر إقامته في تمام الساعة التاسعة صباحاً بمقر الهيئة في مصر الجديدة.

يتخلل اللقاء إقامة موضوعات متنوعة عن أهمية الحوار. يأتي بعنوان ( الدين والمجتمع)، بحضور القيادات الدينية ورموز المجتمع المصري والعربي وممثلي الهيئات والمنظمات المعنية بالحوار.

يأتي هذا اللقاء على غرار الأنشطة التابعة للطائفة والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية والتي تسعى منذ تأسيسها على إقامة الحوار وبحث سبل التعاون والتواصل مع الآخر إلى جانب تنظيم منتدى حوار الثقافات وغيرها من الأنشطة التي تحث على تقبل والوصول للآخر.

اختتم رئيس الطائفة منذ أيام جولته حول الحوار المصري الأمريكي الذي دار بين ولايتي واشنطن ونيويورك بمشاركة ممثلي الأزهر الشريف والأوقاف المصرية ومجالس الدولة وقيادات الإنجيلية وتخللت عدة موضوعات وحوارات أشاد فيها الجانب الأمريكي بنا توصلت إليه مصر خلال السنوات العشر الأخيرة في مختلف النواحي المجتمعية.